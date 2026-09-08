Król potworów powraca! Zwiastun wbija w fotel

Akcja rozgrywa się w powojennej Japonii, dwa lata po wydarzeniach z "Godzilla Minus One". Kraj próbuje wrócić do codzienności po katastrofie, jednak pojawienie się Godzilli ponownie stawia bohaterów w sytuacji zagrożenia. Zaprezentowany materiał, który można obejrzeć w udostępnionym wideo, zapowiada Operację Narukami oraz dalsze losy postaci znanych z poprzedniego filmu.

Kto odpowiada za nową odsłonę "Godzilli"?

Na ekran wracają bohaterowie "Godzilla Minus One": Shikishima, grany przez Ryunosuke Kamikiego, Noriko, w którą ponownie wciela się Minami Hamabe, oraz Noda, grany przez Hidetakę Yoshiokę. W obsadzie pozostali również Motosuke Iida jako Akio Itagaki i Kenji Mizuhashi jako Kunio Tsuruno. Dołączają do nich też nowe postaci. Masami Nagasawa wciela się w Makoto Aoyamę, specjalistkę z Agencji Meteorologicznej, która w obliczu zagrożenia proponuje własną strategię działania. W filmie wystąpią także Min Tanaka jako biolog Murakami, Jun Kunimura jako dr Ogata, Ko Maehara jako Akira Hagiwara, asystent profesora Murakamiego, a także Eita Okuno i Kai Inowaki.

Polski plakat filmu "Godzilla Minus Zero" materiały prasowe

Za produkcję odpowiada zespół twórców pracujących przy "Godzilla Minus One". Poprzednia część powstała przy udziale niewielkiej, 35-osobowej ekipy VFX, a jej efekty wizualne zostały wyróżnione Oscarem. W nowej odsłonie twórcy rozwijają połączenie japońskiej tradycji tokusatsu z nowoczesnymi efektami wizualnymi, sięgając do ponad 70-letniej historii serii.

Materiały zza kulis pokazują skalę widowiska: pełnowymiarowe repliki budynku Wako i samolotów bojowych, rozbudowane przygotowania artystyczne, złożone systemy do scen kaskaderskich oraz sekwencje z udziałem dużych grup statystów. Zdjęcia realizowano w wielu lokacjach na terenie Japonii.

Kiedy Godzilla powróci do kin?

"Godzilla Minus Zero" jest pierwszą japońską produkcją zrealizowaną w pełnych formatach obrazu IMAX 1:1,43 oraz 1:1,90. Film trafi do kin w Polsce 6 listopada 2026 roku.