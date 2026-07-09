Po ujawnieniu na początku roku tytułu filmu oraz jego oficjalnego logo produkcja błyskawicznie wzbudziła ogromne zainteresowanie na całym świecie. Entuzjazm dodatkowo podsyciła premiera pierwszego teasera, który zgromadził już ponad 4,7 miliona wyświetleń w serwisie YouTube. Można go zobaczyć TUTAJ. O kinowym rozmachu produkcji świadczy również fakt, że "Godzilla Minus Zero" przejdzie do historii jako pierwszy japoński film realizowany z myślą o formacie IMAX.

Od swojego ekranowego debiutu w 1954 roku Godzilla niezmiennie fascynuje i zaskakuje widzów na całym świecie. Poprzednia odsłona, "Godzilla Minus One" odniosła spektakularny sukces kasowy, osiągając ponad 116 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Film ukazał się w roku 70-lecia Godzilli i był 30. japońską aktorską produkcją z udziałem legendarnego potwora. Stał się on również tytułem przełomowym dla azjatyckiego kina, zapisując się w historii Nagród Akademii dzięki zwycięstwu w kategorii najlepsze efekty specjalne. Film zdobył ponad 50 prestiżowych wyróżnień w Japonii i na świecie, wywołując prawdziwy globalny fenomen Godzilli.

"Godzilla Minus Zero". Co wiemy o fabule filmu?

Akcja "Godzilli Minus Zero" przenosi widzów dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części. Świat próbuje utrzymać pokój wywalczony ogromnym kosztem, ale na horyzoncie pojawia się nowe niebezpieczeństwo, które w jednej chwili może zaburzyć pozorny spokój. Ton filmu oddaje najnowszy plakat z hasłem promującym: "Zbrodnia i kara dla ludzkości. Nie ma powrotu do tego, co było". Towarzyszy mu niepokojący obraz Godzilli na tle burzowych chmur - zapowiedź grozy, rozpaczy i katastrofy, z którą Japonia będzie musiała zmierzyć się ponownie.

Do obsady "Godzilli Minus Zero" oficjalnie dołączył Min Tanaka - ceniony aktor, wybitny tancerz i jedna z ważnych postaci japońskiej sceny artystycznej. Ostatnio przyciągnął uwagę wyrazistą, pełną siły kreacją w kinowym przeboju "Kokuho" z 2025 roku, za którą otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego podczas 49. edycji Japan Academy Film Prize. W nowej części wcieli się w Kanjiego Murakamiego, biologa naznaczonego głęboką traumą wojenną.

Potwierdzono także pełny skład aktorów znanych z poprzedniej produkcji. Hidetaka Yoshioka wystąpi jako Kenj Noda, który wcześniej walczył u boku głównego bohatera, Koichiego Shikishimy, granego przez Ryunosuke Kamikiego. W nowej odsłonie Noda, jako dyrektor Biura Zarządzania Katastrofami na Wielką Skalę, stanie do walki z kolejną niszczycielską siłą.

W obsadzie znaleźli się również: Yuki Yamada jako Shiro Mizushima, młody członek załogi Shinsei Maru, który walczył na pierwszej linii frontu oraz Kuranosuke Sasaki jako Seiji Akitsu, kapitan tej samej jednostki. Ponownie zobaczymy także Sakurę Ando jako Sumiko Otę, sąsiadkę Shikishimy prowadzącą obecnie sierociniec Kiyosumi-en oraz Mio Tanakę jako Tatsuo Hottę, byłego dowódcę okrętu wojennego Yukikaze.

Bohaterowie, którzy przetrwali poprzednie śmiertelne starcie u boku Shikishimy, będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami powrotu Godzilli.