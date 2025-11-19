Kristen Stewart w Polsce. Zaprezentuje swój debiut reżyserski
Kristen Stewart, aktorka nominowana do Oscara za występ w filmie biograficznym "Spencer", przyjedzie do Polski. Gwiazda serii "Zmierzch" weźmie udział w pokazie swojego debiutu reżyserskiego "Chronologia wody" w ramach 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage, który odbywa się w Toruniu.
"’Chronologia wody’, prezentowana w Toruniu w Konkursie Debiutów Reżyserskich, to adaptacja autobiograficznej powieści autorstwa Lydii Yuknavitch. Film miał swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie został przyjęty z entuzjazmem zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. Produkcja zachwyciła odważną formą, emocjonalną intensywnością oraz imponującą kreacją aktorską Imogen Poots" – czytamy na profilu EnergaCamerimage w serwisie Facebook.
Seans "Chronologii wody" z udziałem reżyserki odbędzie się 20 listopada o godzinie 13.00. Po pokazie Stewart weźmie udział w sesji Q&A.
Kristen Stewart pracowała nad swoim debiutem reżyserskim aż osiem lat. Mając świadomość, że nie jest właściwą osobą do zagrania Yuknavitch, zaangażowała do tej roli Imogen Poots. U jej boku zobaczymy między innymi Jima Belushiego, Thorę Birch, Charlie’ego Carricka, Susannah Flood, Kim Gordon i Toma Sturridge’a.
"Musiałyśmy wyjechać z USA, żeby ten film w ogóle powstał" - przyznała szczerze podczas spotkania organizowanego przez "Breaking Through the Lens", organizację wspierającą twórczynie filmowe zmagające się z wykluczeniem.
"Czuję się, jakbym patrzyła na swoje dziecko w przedszkolu i mówiła: 'Patrz, jak jej idzie!" - stwierdziła Stewart, odnosząc się do faktu ukończenia filmu. Wielu producentów sugerowało jej, by wystąpiła w "Chronologii wody" i jej nie reżyserowała.
Urodzona w 1990 roku Stewart jest amerykańską aktorką. Sławę przyniosła jej seria "Zmierzch". Wcieliła się w niej w Bellę Swan, dziewczynę, o której względy starają się wampir Edward i wilkołak Jacob.
W 2010 roku została wyróżniona nagrodą BAFTA Rising Star. Za drugoplanową rolę w filmie "Sils Maria" z 2014 roku otrzymała Cezara. Z kolei występ w "Spencer", w której wcieliła się w księżną Dianę, przyniósł jej nominacje do Oscara i Złotego Globu.