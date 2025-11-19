"’Chronologia wody’, prezentowana w Toruniu w Konkursie Debiutów Reżyserskich, to adaptacja autobiograficznej powieści autorstwa Lydii Yuknavitch. Film miał swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie został przyjęty z entuzjazmem zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. Produkcja zachwyciła odważną formą, emocjonalną intensywnością oraz imponującą kreacją aktorską Imogen Poots" – czytamy na profilu EnergaCamerimage w serwisie Facebook.

Seans "Chronologii wody" z udziałem reżyserki odbędzie się 20 listopada o godzinie 13.00. Po pokazie Stewart weźmie udział w sesji Q&A.

"Chronologia wody". Kristen Stewart wiedziała, że nie nadaje się do głównej roli

Kristen Stewart pracowała nad swoim debiutem reżyserskim aż osiem lat. Mając świadomość, że nie jest właściwą osobą do zagrania Yuknavitch, zaangażowała do tej roli Imogen Poots. U jej boku zobaczymy między innymi Jima Belushiego, Thorę Birch, Charlie’ego Carricka, Susannah Flood, Kim Gordon i Toma Sturridge’a.

"Musiałyśmy wyjechać z USA, żeby ten film w ogóle powstał" - przyznała szczerze podczas spotkania organizowanego przez "Breaking Through the Lens", organizację wspierającą twórczynie filmowe zmagające się z wykluczeniem.

"Czuję się, jakbym patrzyła na swoje dziecko w przedszkolu i mówiła: 'Patrz, jak jej idzie!" - stwierdziła Stewart, odnosząc się do faktu ukończenia filmu. Wielu producentów sugerowało jej, by wystąpiła w "Chronologii wody" i jej nie reżyserowała.

Kristen Stewart. Uznana aktorka stawia pierwsze kroki jako reżyserka

Urodzona w 1990 roku Stewart jest amerykańską aktorką. Sławę przyniosła jej seria "Zmierzch". Wcieliła się w niej w Bellę Swan, dziewczynę, o której względy starają się wampir Edward i wilkołak Jacob.

W 2010 roku została wyróżniona nagrodą BAFTA Rising Star. Za drugoplanową rolę w filmie "Sils Maria" z 2014 roku otrzymała Cezara. Z kolei występ w "Spencer", w której wcieliła się w księżną Dianę, przyniósł jej nominacje do Oscara i Złotego Globu.