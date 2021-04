Krakowski Festiwal Filmowy: Wideobloger przeciwko reżimowi

W umierającym mieście Kraju Chabarowskiego, na wschodnich rubieżach rosyjskiego imperium niepozorny taksówkarz rozpoczyna samotną krucjatę przeciwko reżimowi i codziennemu bezwładowi. Dzięki kamerze młodej reżyserki, Julii Sergini jesteśmy świadkami niezwykłego łańcucha wydarzeń, które zapoczątkował Wiktor Toropcew wyruszając w podróż swojego życia. Porywający film "Dalekowschodnia golgota" zobaczymy w międzynarodowym konkursie dokumentalnym Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Bohaterem filmu “Dalekowschodnia golgota" jest wideobloger Wiktor Toropcew /materiały prasowe

Reklama

Tym samym dokument dołączył do 15 najnowszych pełnometrażowych filmów z całego świata, zakwalifikowanych do prestiżowego międzynarodowego konkursu. Filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach, a także długo oczekiwane premiery światowe będą rywalizować o Złoty i Srebrne Rogi przed jury i publicznością Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wśród nich zobaczymy także dwie polskie produkcje: "Antybohater" Michała Kaweckiego i "Spacer z aniołami" Tomasza Wysokińskiego.

Reklama

"Lepiej być klaunem niż inteligentnym niewolnikiem" - uważa Wiktor, założyciel amatorskiego kanału "Vityok Live" w portalu YouTube, który jest jego jedyną bronią w walce z Lewiatanem - z lokalną korupcją, powszechną beznadzieją i zastraszaniem niepokornych. Jako mąż, ojciec, człowiek na dorobku ma wiele do stracenia. Szczera i autentyczna motywacja pcha go do przodu bez względu na ryzyko, które wiąże się z podnoszeniem ręki na władzę w Rosji.

Widzom Krakowskiego Festiwalu Filmowego z pewnością nasuwa się skojarzenie z pokazywanym w ubiegłym roku dokumentem “Wykop" (reż. Andrey Gryazev), gdzie współczesna Rosja bez cenzury została uchwycona w kalejdoskopie YouTube`a. Z setek ekranów wylewały się skargi i żale nagrywane przez różnej maści desperatów i frustratów. Ich adresatem był prezydent Putin - przez jednych znienawidzony, dla innych wciąż będący ojcem opatrznościowym pogrążonego w ruinie państwa.

W przypadku “Dalekowschodniej golgoty" nie jesteśmy świadkami typowej drogi przez mękę, jak mógłby sugerować tytuł, ale konsekwentnej polityki małych kroków, która próbuje wybudzić z letargu rosyjskie społeczeństwo.



Zdjęcie “Dalekowschodnia golgota" to pełnometrażowy debiut Julii Serginy / materiały prasowe

Reżyserka filmu, Julia Sergina urodziła się w 1995 roku w Moskwie. Ukończyła Rosyjski Państwowy Uniwersytet Kinematografii (VGIK) - kurs filmów dokumentalnych Siergieja Miroszniczenki. Laureatka nagrody "Laurowa gałąź" za najlepszy debiut w filmie dokumentalnym (film "Terapia") i innych nagród na rosyjskich festiwalach filmowych. Współzałożycielka studia filmów dokumentalnych STAYA.DOC. “Dalekowschodnia golgota" to jej debiut pełnometrażowy.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a laureat Złotego Rogu ma skróconą ścieżkę do oscarowej selekcji. KFF kwalifikuje filmy do Oscara także w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument), a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.



Krakowski Festiwal Filmowy realizowany jest przy wsparciu finansowym współorganizatora - Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Miasta Krakowa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Województwa Małopolskiego.

61. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie w dniach 30 maja - 6 czerwca 2021 w krakowskich kinach oraz online.