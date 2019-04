"Koty" wreszcie w kinach

"Koty", słynny musical Andrew Lloyda Webbera, trafi na ekrany kin. Główne role zagrają Taylor Swift i Jason Derulo. Premiera planowana jest 20 grudnia.

Czy "Koty" na dużym ekranie odniosą tak duży sukces jak na broadwayowskiej scenie? /ALESSANDRO DELLA VALLE / East News

Poza Swift i Derulo w filmie pojawią się Judi Dench (Deutronomy), Idris Elba (Macavity, który w polskiej wersji nazywał się Makiavel), Ian McKellen oraz Rebel Wilson (Plameczka Pac), Jennifer Hudson (Grizabella), James Corden i tancerka The Royal Ballet Francesca Hayward (Wiktoria).



Reżyserem filmowej adaptacji jest Tom Hooper, który ma na koncie filmy "Jak zostać królem" i "Dziewczynę z portretu". Scenariusz napisał Lee Hall. Za choreografię odpowiada Andy Blankenbuehler, który pracował przy wersji scenicznej musicalu na Broadwayu.

"Koty" to musical Andrew Lloyda Webbera z 1981 roku. Teksty piosenek napisał Trevor Nunn, wykorzystując wiersze T.S. Eliota, pochodzące głównie z tomu poezji "Old Possum's Book of Practical Cats".

Rzecz dzieje się na londyńskim śmietniku, gdzie przy pełni księżyca raz do roku spotykają się koty. Przypominane są wtedy ich dzieje i przygody, a tuż przed świtem, przywódca Matuzalek, wybiera jednego spośród kotów, aby ten otrzymał nowe życie w niebiańskim świecie.

Podczas spotkania dochodzi do komplikacji, kiedy pojawia się groźny, tajemniczy kot, Macavity, i porywa starego przywódcę. Jednak nie tylko to... Z odległych stron wraca Grizabella, niegdyś wspaniała kotka, która opuściła gromadę. Teraz stara i schorowana pragnie powrócić do swoich rodaków.

"Koty" to wielokrotnie nagradzany i wznawiany musical. Widzowie mogą zachwycić się niesamowitymi kostiumami, wyćwiczonymi przez aktorów kocimi ruchami, a także nietuzinkowym humorem.

Najpierw musical wystawiono na West Endzie, a następnie na Broadwayu. Spektakl londyński grano przez 21 lat, nowojorski - 18. Niedawno pojawiły się odświeżone wersje musicalu na obu scenach.

W Polsce musical miał premierę 10 stycznia 2004 roku i był wystawiany przez Teatr Muzyczny "Roma". Reżyserem był Wojciech Kępczyński, autorem libretta Daniel Wyszogrodzki, a choreografii Jacek Badurek i Iwona Runowska. Całość pod kierownictwem muzycznym Macieja Pawłowskiego.

Polska wersja musicalu była wersją non-replica, co umożliwiło wprowadzenie kilku zmian różniących ją od oryginału. Producent Cameron Mackintosh zezwolił na spolszczenie tytułu oraz imion kotów. Zmienione zostały również kostiumy i scenografia.