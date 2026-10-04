Alicia Silverstone: wszystkie dziewczyny chciały być jak ona

Alicia Silverstone urodziła się 4 października 1976 roku. Jej ekranowym debiutem był epizod w serialu "Cudowne lata". 16-letnią wówczas Silverstone obejrzeliśmy w jednym odcinku kultowej produkcji jako szkolny obiekt marzeń tytułowego bohatera (Fred Savage).

Telewizyjna publiczność o wiele lepiej pamięta jednak nastoletnią aktorkę z serii teledysków grupy Aerosmith. Po raz pierwszy oglądaliśmy Silverstone u boku Stephena Dorffa w wideoklipie do utworu "Cryin'" (1993). Wystąpiła też w kolejnym teledysku grupy - "Amazing", by domknąć nieformalną trylogię pamiętnym duetem z Liv Tyler w "Crazy" (1994).

Tuż przed premierą tego ostatniego wideoklipu Silverstone zobaczyliśmy w kinowym debiucie. W "Zauroczeniu" (1993) Alana Shapiro młoda aktorka wcieliła się w 14-latkę, która rozkochuje w sobie dużo starszego mężczyznę. Po latach Alicia wspomniała w wywiadach, że sceny z pocałunkiem na planie były dla niej trudne. Cary Elwes, z którym się całowała, był od niej dużo starszy.

Kolejnym filmem Silverstone była komedia romantyczna "Słodkie zmartwienia" (1995). Reżyserka Amy Heckerling zdecydowała się na powierzenie Silverstone głównej roli po zobaczeniu aktorki w teledyskach Aerosmith. Według Heckerling Silverstone miała w sobie "urok Marilyn Monroe". Film opowiadający o perypetiach Cher Horowitz, pięknej, bogatej i podziwianej nastolatki z Beverly Hills, która kocha intrygi, stał się jedną z najbardziej kultowych komedii licealnych w historii.

"Słodkie zmartwienia" Paramount Pictures Getty Images

Alicia Silverstone: "Naśmiewali się z mojego ciała"

Sukces "Słodkich zmartwień" otworzył Silverstone drzwi do produkcji o znacznie większych budżetach. Wkrótce otrzymała propozycję roli Batgirl w "Batmanie i Robinie" (1997). Choć film miał być kolejnym krokiem w jej karierze, aktorka nie wspomina tego doświadczenia szczególnie dobrze.

"Zdecydowanie nie było to najlepsze doświadczenie" - przyznała w rozmowie z The Guardian.

Rola Batgirl przyniosła jej Złotą Malinę dla najgorszej aktorki, a Batman i Robin do dziś bywa uznawany przez wielu krytyków i widzów za jeden z najsłabszych filmów w historii popkultury.

Silverstone wspominała również, że w tamtym okresie stała się obiektem drwin ze strony mediów, które komentowały jej wygląd.

"Naśmiewali się z mojego ciała, gdy byłam młodsza. To było bolesne, ale wiedziałam, że się mylą. Rozumiałam, że to nie w porządku, gdy ktoś wyśmiewa czyjeś kształty. Tak nie powinno traktować się drugiego człowieka" - mówiła w wywiadzie.

Co ciekawe, aktorka konsekwentnie odmawia udziału w nagich scenach. W jej kontraktach znajduje się zapis zakazujący takich ujęć, a jeśli scenariusz tego wymaga, korzysta z pomocy dublerki.

Alicia Silverstone: życie prywatne

Alicia Silverstone była w związku z muzykiem Christopherem Jareckim. Pobrali się 11 czerwca 2005 roku i mają syna. Bear Blu Jarecki przyszedł na świat w maju 2011 roku. Para rozwiodła się w 2018 roku po 13 latach małżeństwa, jednak podobno zachowują przyjazne relacje i wspólnie wychowują syna.

Silverstone jest aktywistką na rzecz praw zwierząt i ochrony środowiska. Przeszła na weganizm w 1998 roku, co stało się ważną częścią jej życia prywatnego i publicznego. Przez lata mierzyła się z krytyką jej niekonwencjonalnego stylu funkcjonowania.

Aktorka już w 2012 r. była atakowana z powodu tego, jak karmi swojego syna. Wyznała, że nim poda pokarm niemowlakowi, wcześniej sama go przeżuwa. Dwa lata później znalazła się w ogniu krytyki, gdy w swojej książce podważyła sens i skuteczność szczepień.

Alicia Silverstone Stephane Cardinale - Corbis Getty Images

Alicia Silverstone: co robi dzisiaj?

W ostatnich latach Silverstone pojawiła się w kilku głośnych filmach. Zagrała m.in. w thrillerze "Zabicie świętego jelenia", horrorze "Domek w górach" czy kolejnej części serii "Dziennik cwaniaczka" o podtytule "Droga przez mękę". Pojawiła się też w serialach: "American Woman" i "Klub opiekunek".

W zeszłym roku Alicia Silverstone zagrała w komedii świątecznej Netfliksa. Wcieliła się w postać głównej bohaterki w "Świętach z eks". Niedawno rozwiedziona Kate (Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.

Wśród nadchodzących projektów aktorki znalazła się nowa odsłona przygód Cher Horowitz. Paramount+ zdecydowało się na realizację kontynuacji. Alicia Silverstone powróci do kultowej roli i będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej. Zdjęcia mają ruszyć w 2027 roku w Los Angeles. Scenariusz napisali Josh Schwartz, Stephanie Savage i Jordan Weiss, a autorka filmu Amy Heckerling będzie czuwać nad projektem jako producentka.

Fabuła serialu skupi się na życiu Horowitz po upływie 30 lat. Poznamy ją jako kobietę sukcesu, która poza osiągnięciami zawodowymi doskonale radzi sobie również z macierzyństwem. Przynajmniej do momentu, gdy jej córka zaczyna naukę w liceum - bowiem wychowanie nastolatki okazuje się trudniejsze, niż przypuszczała.