"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" opowiada o losach Petera Parkera kilka lat po tym, jak z jego życia znikają najbliższy przyjaciel Ned (Jacob Batalon) oraz ukochana MJ (Zendaya). W filmie pojawiają się również odtwórca roli Punishera Jon Bernthal oraz grający Hulka Mark Ruffalo.

Fani z całego świata czekali na powrót Petera Parkera, a pierwsze prognozy box office zaczynają się sprawdzać. Właśnie napływają pierwsze wyniki z Chin.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": świetne otwarcie

Film zadebiutował w Chinach w środę w tempie, jakiego tamtejszy rynek nie widział od co najmniej siedmiu lat w przypadku amerykańskiego filmu komiksowego. Do południa zarobił ponad 16,5 miliona dolarów, a lokalny gigant sprzedaży biletów, Maoyan, prognozuje aż 37,4 miliona dolarów.

Chińskie media monitorujące wyniki kasowe przewidują jeszcze większe zyski dla najnowszego hitu Toma Hollanda. Prognoza Maoyana, opublikowana tuż przed premierą, szacuje ostateczny dochód filmu w Chinach na oszałamiające 255 milionów dolarów.

W pekińskiej branży filmowej przez cały tydzień huczało od plotek o potencjale kasowym filmu. Przedsprzedaż wyniosła 18,6 miliona dolarów - najwięcej spośród wszystkich importowanych produkcji z ostatnich trzech lat. Film zebrał bardzo dobre recenzje krytyków, a jego ocena w serwisie Rotten Tomatoes oscyluje obecnie wokół 90%.

Szacunki różnią się w zależności od źródeł, ale bez wątpienia jest to jedno z najlepszych otwarć kinowych ostatnich lat - a to dopiero początek!