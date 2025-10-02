Korelacje we Wrocławiu: kultowe polskie filmy z narracjami Łony czy Matyldy Damięckiej

Korelacje: festiwal filmów z autorskimi narracjami

Druga edycja festiwalu filmów z autorskimi narracjami odbędzie się w dniach 20-23 listopada w kinie DCF we Wrocławiu. Dla widzów przygotowano 11 seansów, w tym 6 premierowych wersji polskich klasyków (m.in. "Klątwa Doliny Węży", "Rejs" i "Seksmisja") z literackimi komentarzami Adama "Łony" Zielińskiego, Matyldy Damięckiej, Maćka Kurowickiego, Sylwii Chutnik, Małgorzaty Lebdy i Bartka Kędzierskiego.

Filmy z autorskimi narracjami, na czele z "Wilczycą" Marka Piestraka, która powróciła na duży ekran dzięki interpretacji Doroty Masłowskiej, były już prezentowane w różnych kinach w całej Polsce. Głosy narratorów wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy - także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora.

"Inspiracją dla powstania festiwalu była idea dostępności, a przede wszystkim audiodeskrypcja, czyli werbalny opis tego, co dzieje się na ekranie" - mówi Piotr Krzykwa, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Korelacje, który od lat pracuje z dostępnością w filmach.

Mistrzowie słowa opowiedzą filmy. Otwarcie festiwalu w pięciu miastach

W tym roku narracje do filmów napisali i nagrali: raper Adam "Łona" Zieliński, aktorka, wokalistka i ilustratorka Matylda Damięcka, pisarka i aktywistka Sylwia Chutnik, autor tekstów i lider zespołu Hurt Maciej Kurowicki, poetka i prozaiczka Małgorzata Lebda oraz reżyser i scenarzysta Bartek Kędzierski.

Ich oczami obejrzymy "Klątwę Doliny Węży" w reż. Marka Piestraka, "Rejs" w reż. Marka Piwowskiego, "Seksmisję" w reż. Juliusza Machulskiego, "Słoneczny zegar" w reż. Andrzeja Kondratiuka, filmy dokumentalne Władysława Ślesickiego i "Porno" w reż. Marka Koterskiego w interpretacji Czesia, Marcela i Pułkownika - bohaterów serialu "Włatcy Móch".

Festiwal otworzy film "Klątwa Doliny Węży" Marka Piestraka, który "opowie" raper Adam "Łona" Zieliński. "To najbardziej strzelisty akt kina przygodowego z krajów demokracji ludowej" - mówi Łona.

Inauguracja festiwalu transmitowana będzie z Wrocławia do kina Luna w Warszawie, Centrum Kultury w Lublinie (jako część Lubelskiego Festiwalu Filmowego), kina Spektrum w Gdańsku i do kina Pionier 1907 w Szczecinie, rodzinnego miasta Łony.

Na duży ekran powrócą również trzy zeszłoroczne tytuły. Artur Andrus oprowadzi po dziele "Chudy i inni" w reż. Henryka Kluby - poetyckiej balladzie o robotnikach-awanturnikach z kompozycjami Wojciecha Kilara i głosem Zdzisławy Sośnickiej, a Michał Witkowski opowie "Dług" w reż. Krzysztofa Krauze - jedno z najważniejszych polskich dzieł filmowych okresu transformacji. Zobaczymy też "To tylko Rock" w reż. Pawła Karpińskiego z narracją Doroty Masłowskiej. W filmie występują ikony rodzimej sceny muzycznej, takie jak Lady Pank, Dezerter czy Oddział Zamknięty.

Korelacje 2025: program festiwalu

"Klątwa Doliny Węży", reż. Marek Piestrak (1987), autorska narracja: Łona | premiera, gala otwarcia

"Seksmisja", reż. Juliusz Machulski (1983), autorska narracja: Maciej Kurowicki | premiera

"Rejs", reż. Marek Piwowski (1970), autorska narracja: Matylda Damięcka | premiera

"Słoneczny zegar", reż. Andrzej Kondratiuk (1997), autorska narracja: Sylwia Chutnik | premiera

"Chyłe pola" (1970), "Rodzina człowiecza" (1966), "Opowieść o drodze" (1958), reż. Władysław Ślesicki, autorska narracja: Małgorzata Lebda | premiera

"Porno", reż. Marek Koterski (1989), autorska narracja: Bartek Kędzierski | premiera



"To tylko Rock", reż. Paweł Karpiński (1983), autorska narracja: Dorota Masłowska

"Dług", reż. Krzysztof Krauze (1999), autorska narracja: Michał Witkowski

"Chudy i inni", reż. Henryk Kluba (1966), autorska narracja: Artur Andrus

Seanse premierowe poprzedzone będą animacjami z autorskimi narracjami m.in. Darii ze Śląska, Beaty Kwiatkowskiej, Konrada Imieli czy Tomka Tryzny, które powstały we współpracy z Kinomuralem - festiwalem sztuki nowych mediów i prezentowane były we wrześniu na ścianach wrocławskiego Nadodrza w ramach projektu "Złanocka". Z kolei po seansach zaplanowane są spotkania z autorami narracji oraz zaproszonymi gośćmi.