W dniach 20-23 listopada we Wrocławiu odbywa się Festiwal Korelacje, podczas którego prezentowane są kultowe polskie produkcje ze specjalnie przygotowanymi autorskimi narracjami różnych twórców. W programie znalazło się aż 11 seansów (w tym 6 premier). Do przedsięwzięcia zaangażowano m.in. rapera Łonę, aktorkę i wokalistkę Matyldę Damięcką, autora tekstów i lidera zespołu Hurt Maćka Kurowickiego, aktywistkę i pisarkę Sylwię Chutnik, poetkę i prozaiczkę Małgorzatę Lebdę oraz wielu innych.

Pierwszy dzień festiwalu otworzył film "Klątwa doliny węży" z 1988 r., który na warsztat wziął Łona. Raper podszedł do wyzwania w sposób humorystyczny, lecz z klasą. Stworzył barwną narrację, która sprawiła, że dzieło Piestraka oglądało się ze szczerym uśmiechem na twarzy. Tuż po seansie w kinie DCF odbyło się spotkanie zarówno z muzykiem, jak i reżyserem produkcji, podczas którego oboje odpowiadali na pytania widzów i zdradzili kulisy swojej pracy.

