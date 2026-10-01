Nowi bohaterowie i sprawdzony patent na narzeczonego na niby

Po ośmiu latach związku Karina (Julia Kamińska) i Szymon (Piotr Stramowski) zaliczają pierwszy poważny kryzys. Rozwód wisi w powietrzu. Olka (Aleksandra Grabowska), siostra Szymona, ukrywa przed wszystkimi, jak naprawdę wygląda jej życie jako młodej pani weterynarz na wsi. Im bardziej brnie w małe kłamstewka, udając przed wszystkimi, że ma idealne życie, tym bardziej zagrzebuje się w kłopotach.

Szybko okaże się, że nie ona jedna podkolorowuje rzeczywistość. Ile prawdy jest w entuzjastycznych rolkach i relacjach wrzucanych do sieci przez jej koleżanki? W tym zwariowanym świecie, na szczęście wciąż jedno pozostaje prawdziwe: że serca nie oszukasz i że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Kadr z filmu "Narzeczy na niby 2" Dawid Olczak materiały prasowe

"Narzeczony na niby 2". Twórcy

Za kamerą stanął ponownie Bartek Prokopowicz. W rolach głównych zobaczymy: Aleksandrę Grabowską, Sebastiana Delę, Julię Kamińską, Krzysztofa Stelmaszyka, Piotra Stramowskiego, Mateusza Janickiego, Emmę Giegżno, Magdalenę Perlińską, Marka Kalitę, Jacka Borusińskiego, Mateusza Rackiego, Olgę Miłaszewską, Jana Szydłowskiego i Aleksandrę Nowosadko, Macieja Nawrockiego, Josie Kwaśniewską. W filmie zobaczymy także Grażynę Szapołowską oraz Piotra Adamczyka.

Producentem filmu jest TFP, a koproducentem Grupa Polsat Plus. "Narzeczony na niby 2" powstał przy wsparciu Funduszu Filmowego Kujawy Pomorze. Film dofinansowano z Funduszy Europejskich, w ramach projektu "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III".

Kadr z filmu "Narzeczony na niby 2" Mikołaj Tym materiały prasowe



