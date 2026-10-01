Kontynuacja uwielbianej polskiej komedii już niedługo w kinach. Znamy datę premiery

"Narzeczony na niby 2" już 15 stycznia 2027 roku trafi na ekrany kin! Czy powtórzy sukces pierwszej części, która stała się kinowym hitem, ściągając 1,13 miliona widzów przed duży ekran? Film był emitowany przez ostatnie osiem lat na antenach Polsatu, zdobywając sympatię ponad 10 milionów widzów.

Trzy młode osoby przed drewnianym budynkiem, dwie uśmiechnięte, jedna z założonymi rękami, kadr z filmu "Narzeczony na niby 2".
Kadr z filmu "Narzeczy na niby 2"Dawid Olczakmateriały prasowe

Nowi bohaterowie i sprawdzony patent na narzeczonego na niby

Po ośmiu latach związku Karina (Julia Kamińska) i Szymon (Piotr Stramowski) zaliczają pierwszy poważny kryzys. Rozwód wisi w powietrzu. Olka (Aleksandra Grabowska), siostra Szymona, ukrywa przed wszystkimi, jak naprawdę wygląda jej życie jako młodej pani weterynarz na wsi. Im bardziej brnie w małe kłamstewka, udając przed wszystkimi, że ma idealne życie, tym bardziej zagrzebuje się w kłopotach.

Szybko okaże się, że nie ona jedna podkolorowuje rzeczywistość. Ile prawdy jest w entuzjastycznych rolkach i relacjach wrzucanych do sieci przez jej koleżanki? W tym zwariowanym świecie, na szczęście wciąż jedno pozostaje prawdziwe: że serca nie oszukasz i że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Kobieta w białym stroju stoi przy szklanych drzwiach z butelką wody w ręku, obok niej suszarka na ubrania i rośliny doniczkowe, mężczyzna w jasnych szortach i t-shircie obserwuje ją z progu pomieszczenia.
Kadr z filmu "Narzeczy na niby 2"Dawid Olczakmateriały prasowe

"Narzeczony na niby 2". Twórcy

Za kamerą stanął ponownie Bartek Prokopowicz. W rolach głównych zobaczymy: Aleksandrę Grabowską, Sebastiana Delę, Julię Kamińską, Krzysztofa Stelmaszyka, Piotra Stramowskiego, Mateusza Janickiego, Emmę Giegżno, Magdalenę Perlińską, Marka Kalitę, Jacka Borusińskiego, Mateusza Rackiego, Olgę Miłaszewską, Jana Szydłowskiego i Aleksandrę Nowosadko, Macieja Nawrockiego, Josie Kwaśniewską. W filmie zobaczymy także Grażynę Szapołowską oraz Piotra Adamczyka.

Producentem filmu jest TFP, a koproducentem Grupa Polsat Plus. "Narzeczony na niby 2" powstał przy wsparciu Funduszu Filmowego Kujawy Pomorze. Film dofinansowano z Funduszy Europejskich, w ramach projektu "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III".

Młody mężczyzna z kręconymi włosami w białej koszulce na ramiączkach stoi obok kobiety ubranej w jeansowe ogrodniczki i czerwoną chustę, oboje uśmiechnięci, otoczeni zielenią w słoneczny dzień.
Kadr z filmu "Narzeczony na niby 2"Mikołaj Tymmateriały prasowe


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materiały prasowe
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