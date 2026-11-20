"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to wielki powrót słynnej serii o Panem i jego dwunastu dystryktach. Tym razem akcja przeniesie nas do czasów młodości Haymitcha Abernathy'ego, który weźmie udział w najkrwawszej edycji głodowych igrzysk.

Akcja filmu będzie się rozgrywała 40 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Balladzie ptaków i węży" i 24 lata przed "Igrzyskami śmierci". Suzanne Collins zdradziła, że do napisania piątej części zainspirowały ją słowa Davida Hume'a o "łatwości, z jaką garstka rządzi masami". Fabuła skupi się także na tematyce propagandy i tym, jak ludzie u władzy wpływają na przewodnią narrację. Według pisarki pytanie "Prawda czy kłamstwo?" nigdy nie było bardziej aktualne.

Film Francisa Lawrence'a to wysokobudżetowa superprodukcja z doborową obsadą - na ekranie zobaczymy m.in. Mckennę Grace, Josepha Zadę, Ralpha Fiennesa, Jessego Plemonsa, Elle Fanning, Kierana Culkina czy Mayę Hawke. Gościnnie w filmie pojawią się również odtwórcy głównych ról oryginalnej trylogii, Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson.

Kadr z filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" LIONSGATE materiały dystrybutora

"Jestem Rocky"

Zdobywca Oscara za "Green Book" Peter Farrelly przedstawia inspirującą opowieść o człowieku, który postawił wszystko na jedną kartę, by spełnić swoje marzenie. "Jestem Rocky" odsłania kulisy powstania kultowego filmu i pokazuje drogę, jaką przebył nieznany wówczas Sylvester Stallone, zanim stał się jedną z największych ikon światowego kina.

W rolę aktora wcielił się Anthony Ippolito, gwiazda serialu "The Offer". Partnerują mu nominowany do Oscara Matt Dillon, AnnaSophia Robb, nominowany do Emmy Tracy Letts oraz nominowany do BAFTA Toby Kebbell.

"Jestem Rocky" to poruszająca historia człowieka, który zawalczył o rolę swojego życia. Film trafi do kin w 50. rocznicę premiery "Rocky'ego", jednego z najbardziej inspirujących hitów wszechczasów.

Sylvester Stallone w scenie z filmu "Jestem Rocky" materiały prasowe

"Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"

Prace nad "Strusiem Pędziwiatrem i zemstą Kojota" rozpoczęły się w 2018 roku. Zdjęcia z aktorami kręcono od marca do maja 2022 roku. W listopadzie 2023 roku władze wytwórni Warner Bros. podjęły decyzję o zawieszeniu projektu i odpisaniu jego kosztów od podatku. Później prawa do dystrybucji wystawiono na sprzedaż. Zakupiło je Ketchup Entertainment za 50 milionów dolarów, tym samym ratując film Davida Greena przed zapomnieniem. Pierwszy pokaz odbył się w czasie Comic-Conu w San Diego w lipcu 2026 roku. Spotkał się on z entuzjastycznymi reakcjami krytyków i widzów.

Fabuła skupia się na kojocie Wilusiu, który od lat stara się złapać Strusia Pędziwiatra przy pomocy kolejnych produktów firmy Acme. Zdając sobie sprawę, że większość z nich była wadliwa, postanawia w końcu pozwać korporację. Razem ze swoim pełnym dobrych chęci adwokatem staje na drodze sądowej przeciwko Acme.

Kadr z filmu "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" IMAGO/Supplied by LMK East News

"Przemytnicy"

Doświadczony weteran wojenny Samuel Murphy traci ostatnią rzecz, która nadaje jego życiu sens - ukochaną córkę. Gdy na jego drodze pojawia się bezwzględny, przebiegły i żądny wielkich pieniędzy Clancy, nadarza się szansa, by uratować dziewczynkę.

Murphy zostaje wciągnięty w niebezpieczny przemyt złota przez dzikie tereny Oregonu, a wyprawa szybko przeradza się w nieczystą grę, w której ludzka chciwość nie zna granic. By wrócić do córki, Murphy musi zdecydować, jak daleko jest gotów się posunąć.

W rolach głównych hollywoodzkie gwiazdy - czterokrotnie nominowany do Oscara, znany z takich filmów jak "Dzień próby", "Przed wschodem słońca" i "Boyhood" Ethan Hawke oraz Russell Crowe, laureat Oscara za "Gladiatora", gwiazdor "Informatora", "Pięknego umysłu" i "Nice Guys. Równych gości".

Ethan Hawke w filmie "Przemytnicy" IMAGO/Supplied by LMK East News

"Ramajana: Narodziny legendy"

Głównym bohaterem jest Rama (Ranbir Kapoor), legendarny książę i symbol cnót, którego życiowe wybory kierowane są poczuciem obowiązku, honoru i troską o innych. Jego niezwykła podróż staje się uniwersalną opowieścią o sile charakteru, wierze w dobro oraz poświęceniu w imię wyższych wartości. To historia, która od pokoleń porusza miliony ludzi i pozostaje jednym z najważniejszych dzieł światowego dziedzictwa kulturowego.

"Ramajana: Narodziny legendy" to pierwsza z dwóch części epickiej historii wyreżyserowanej przez Nitesha Tiwariego. Jego światowa premiera odbyła się pod koniec października. W nieco ponad trzy tygodnie "Ramajana" stał się piątym najlepiej zarabiającym filmem z Indii w historii. Za muzykę odpowiadają zdobywcy Oscara: Hans Zimmer i A.R. Rahman.

"Ramajana: Narodziny legendy" [trailer] materiały dystrybutora

"Tede. Forever Rap"

"TEDE. Forever Rap" to bezkompromisowy portret Jacka "Tede" Granieckiego - jednego z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych artystów w historii polskiego rapu. Siłą napędową filmu są nigdy niepublikowane, prywatne archiwa z lat 1993-2002 - bezcenny zapis czasów, gdy hip-hop w Polsce dopiero raczkował, a Tede i jego ekipa byli w centrum tej rewolucji.

Po 22 latach od pierwszej wizyty artysta wraca na ulice Nowego Jorku, by w sentymentalnej podróży zmierzyć się z pytaniami: jak zmienił się on sam, polski rap, Polska i Ameryka? Obok Tede występują m.in. Eldo, O.S.T.R., Wilku, Vienio i CNE. To opowieść o pokoleniu, które wchodziło w dorosłość na przełomie wieków, a hip-hop stał się dla niego ścieżką dźwiękową wielkich przemian.

Kadr z fimmu "TEDE. Forever Rap" materiały dystrybutora

"Morderstwo w filharmonii"

Podczas trwającego przedstawienia zostaje zamordowany jeden z widzów. By rozwikłać zagadkę zbrodni, do filharmonii przybywa detektyw Wróbel. Śledztwo prowadzi go w świat artystów, w którym ambicja, rywalizacja i skrywane emocje tworzą skomplikowaną sieć wzajemnych relacji. Każda kolejna rozmowa i odkrywany trop przynoszą nowe pytania, a podejrzanych nie brakuje. Wróbel próbuje odtworzyć wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa, i odkryć, kto miał powód, by je popełnić.

"Morderstwo w filharmonii" to komedia kryminalna, którą napisał i wyreżyserował Maciej Hydr. W rolach głównych wystąpili Jarosław Boberek, Piotr Głowacki i Aleksandra Hamkało.

"Złudzenia z Yakushimy"

Corry jest Francuzką mieszkającą w Japonii. Żyje z Jinem i pracuje w szpitalu w Kobe, opiekując się dziećmi oczekującymi na przeszczep serca. W kraju, w którym kultura wciąż z trudnością akceptuje ideę dawstwa organów, Corry na co dzień mierzy się z oporem społecznym i stara się zmieniać świadomość otoczenia, walcząc o każdego potencjalnego dawcę. Kiedy Jin nagle znika bez śladu, Corry rozpoczyna desperackie poszukiwania. Jednocześnie musi prowadzić dramatyczny wyścig z czasem, by doprowadzić do przeszczepu swojego młodego pacjenta. Jej życie osobiste i zawodowe splatają się w coraz bardziej napiętą sieć zależności, w której każda decyzja może oznaczać życie lub śmierć.

"Złudzenia z Yakushimy" to najnowszy film Naomi Kawase, nagradzanej reżyserki "Kwiatu wiśni i czerwonej fasoli", "Blasku" i "Prawdziwych matek".

"Tajemnica śpiewających ptaków"

Dziewięcioletnia Lucie jedzie na wakacje do swojej mamy, która prowadzi wykopaliska archeologiczne. Francuskie miasteczko Bectoile, choć małe i niepozorne, kryje wiele sekretów. Pochodząca z okolicy Caroline, mama Lucie, wraz z kolegą Pierrotem zajmuje się jednym z nich: opuszczonym zamkiem. Lucie nie zostaje w tyle i próbuje rozwiązać zagadkę zniknięcia swojego dziadka. Czy ta historia ma coś wspólnego z głośnym pożarem sprzed lat i tajemniczym znachorem uzdrawiającym zwierzęta? Aby to ustalić, nie wystarczy mieć oczu dookoła głowy. Lucie musi zewrzeć szyki z nastoletnim kolegą z sąsiedztwa, słuchać wszędobylskich niebieskich sikorek i przekopywać się przez archiwalne gazety. Jedno jest pewne: te wakacje zapamięta do końca życia!

Animacja "Tajemnica śpiewających ptaków" miała swoją polską premierę na Octopus Film Festival, który odbył się w sierpniu 2026 roku.

"Elf. Świąteczne życzenie"

Dziewięcioletnia Lumi zabiera nas na zimową wyprawę, której celem jest odnalezienie jej najlepszej przyjaciółki. Przypadkiem trafia do ukrytego pod śniegiem, sekretnego świata, w którym żyją elfy prowadzące fabrykę zabawek Świętego Mikołaja. Okazuje się, że to tylko początek jej przygód.

"Elf Świąteczne życzenie" to produkcja w klimacie bożonarodzeniowym, która jest skierowana do najmłodszych widzów. W 2026 roku film otrzymał nominację do fińskiej nagrody filmowej Jussi za efekty specjalne.