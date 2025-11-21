Kontynuacja sensacyjnego hitu. Dziś wszyscy zasiądą przed telewizorami

"Speed 2: wyścig z czasem": kontynuacja sensacyjnego przeboju

Film "Speed 2: wyścig z czasem" (1997) to druga odsłona hitu "Speed - niebezpieczna szybkość".

Annie (Sandra Bullock) przypadkowo dowiaduje się o prawdziwej profesji nowego narzeczonego, Alexa Shawa (Jason Patrick), który okazuje się... członkiem elitarnej jednostki do zadań specjalnych SWAT. Aby wynagrodzić dziewczynie rozczarowanie, mężczyzna zaprasza ją w podróż luksusowym statkiem pasażerskim i romantyczne wakacje na Karaibach. Idylla zamienia się w koszmar, gdy dochodzi do serii tajemniczych wybuchów. Sprawcą całego tego zamieszania jest John Geiger (Willem Dafoe) - charyzmatyczny geniusz komputerowy z zaburzeniami , który zamierza w ten sposób wyrównać osobiste porachunki i żąda ogromnego okupu. Pasażerowie stają się zakładnikami, a sam statek zmienia niebezpiecznie kurs. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem...

"Speed 2" to film wyjątkowy jak na produkcję lat 90. pod względem ilości scen widowiskowych i rozmachu realizacji. Zawrotne tempo towarzyszy przygodom pary sympatycznych bohaterów od pierwszej chwili. Miejsce akcji również budzi podziw - producenci filmu, dbając o autentyzm opowieści, większość scen realizowali na prawdziwym i bardzo znanym superluksusowym statku pasażerskim o nazwie "Legenda", kursującym po akwenie Morza Karaibskiego. W pamięci widzów na długo pozostaną zapewne ostatnie sekwencje tego filmu, w których wspomniany liniowiec z powodu zniszczenia sterów wcina się coraz bardziej w nabrzeże portowe Key West.

"Speed 2: wyścig z czasem": film na dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Speed 2: wyścig z czasem" będzie można zobaczyć już dziś, 21 listopada o godzinie 22:00 w Czwórce.

