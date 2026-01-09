Rankingi Uczucie aż kipi z ekranu! Wybraliśmy najpiękniejsze pary filmowe

"Klejnot Nilu": kontynuacja kultowego filmu

"Klejnot Nilu" to film przygodowo-komediowy z 1985 roku, będący kontynuacją "Miłość, szmaragd i krokodyl". Za reżyserię odpowiada Lewis Teague, a scenariusz napisali Mark Rosenthal i Lawrence Konner. Ponownie w niezapomnianym duecie oglądamy Michaela Douglasa oraz Kathleen Turner . Na ekranie partnerują im m.in.: Danny DeVito, Spiros Focás i Avner Eisenberg.

Akcja rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszego filmu. Joan Wilder, odnosząca sukcesy pisarka romansów, zaczyna się nudzić życiem u boku awanturnika Jacka Coltona. Wkrótce zostaje wciągnięta w niebezpieczną misję na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie tajemniczy przywódca Omar chce, by napisała jego biografię. Sytuacja szybko się komplikuje – dochodzi do porwania, mają miejsce pustynne pościgi, a tytułowy "Klejnot Nilu" okazuje się mieć zupełnie inne znaczenie, niż można się spodziewać.

"Klejnot Nilu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Klejnot Nilu" zostanie dzisiaj, 9 stycznia, wyemitowany na kanale Stopklatka o godz. 20.00.

