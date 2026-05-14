Kontynuacja kryminalnego hitu Netfliksa. Ujawniono datę premiery

W 2024 roku na Netfliksie zadebiutował film "Kolory zła: Czerwień", będący adaptacją książki Małgorzaty Oliwii-Sobczak. Dwa lata po premierze doczekamy się drugiej części - "Kolory zła: Czerń". Właśnie ujawniono datę premiery.

"Kolory zła: Czerń": fabuła, obsada

W głównej roli prokuratora Bilskiego powróci utalentowany Jakub Gierszał. Na ekranie zobaczymy również Mariannę Zydek, Andrzeja Chyrę, Roberta Gonerę, Beatę Ścibakównę, Piotra Żurawskiego, Juliana Świeżewskiego i Adama Bobika. Za scenariusz i reżyserię produkcji odpowiada Adrian Panek.

"Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności" - czytamy w informacji prasowej.

"Kolory zła: Czerń": kiedy premiera?

Film "Kolory zła: Czerń" zadebiutuje 10 czerwca na Netfliksie.