Kontynuacja kryminalnego hitu Netfliksa. Ujawniono datę premiery

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Na Netfliksie już niedługo pojawi się kontynuacja wielkiego hitu sprzed dwóch lat - "Kolory zła: Czerwień". W drugiej odsłonie ponownie zobaczymy Jakuba Gierszała w roli prokuratora Bilskiego. Ujawniono datę premiery.

Młody mężczyzna o poważnej twarzy w średnio oświetlonym pokoju, na tle jasnej ściany i drzwi.
"Kolory zła: Czerń"M. MakowskiNetflix

W 2024 roku na Netfliksie zadebiutował film "Kolory zła: Czerwień", będący adaptacją książki Małgorzaty Oliwii-Sobczak. Dwa lata po premierze doczekamy się drugiej części - "Kolory zła: Czerń". Właśnie ujawniono datę premiery.

Zobacz również:

"Napad"
Mocny temat

Wehikuł czasu do lat 90. Porządny polski film ze znakomitym aktorstwem

Justyna Miś
Justyna Miś

"Kolory zła: Czerń": fabuła, obsada

W głównej roli prokuratora Bilskiego powróci utalentowany Jakub Gierszał. Na ekranie zobaczymy również Mariannę Zydek, Andrzeja Chyrę, Roberta Gonerę, Beatę Ścibakównę, Piotra Żurawskiego, Juliana Świeżewskiego i Adama Bobika. Za scenariusz i reżyserię produkcji odpowiada Adrian Panek.

"Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności" - czytamy w informacji prasowej.

Dwójka bohaterów stoi obok siebie, mężczyzna trzyma latarkę oświetlając ciemność, w tle zarys lasu oraz tajemnicza sylwetka, poniżej tytuł serialu i informacja o premierze na platformie Netflix.
"Kolory zła: Czerń"Netflix

"Kolory zła: Czerń": kiedy premiera?

Film "Kolory zła: Czerń" zadebiutuje 10 czerwca na Netfliksie.

Karolina Rzepa o filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"Justyna MiśINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze