Od swojego ekranowego debiutu w 1954 roku Godzilla niezmiennie fascynuje i zaskakuje widzów na całym świecie. Poprzednia odsłona, "Godzilla Minus One" z 2023 roku, odniosła spektakularny sukces kasowy, osiągając ponad 116 milionów dolarów wpływów na całym świecie.

Film ukazał się w roku 70-lecia Godzilli i był 30. japońską aktorską produkcją z udziałem legendarnego potwora. Stał się on również tytułem przełomowym dla kina azjatyckiego, zdobywając pierwszego Oscara w kategorii najlepsze efekty specjalne i pokonując hollywoodzkie produkcje o wiele większym budżecie. Słowa uznania wyrazili między innymi Steven Spielberg, Christopher Nolan i Guillermo del Toro.

"Godzilla Minus Zero": kontynuacja hitu, który zarobił miliony. O czym opowie film?

Akcja "Godzilli Minus Zero" toczyć się będzie dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części. Świat próbuje utrzymać pokój wywalczony ogromnym kosztem, ale na horyzoncie pojawia się nowe niebezpieczeństwo, które w jednej chwili może zaburzyć pozorny spokój. Mroczny ton filmu oddaje plakat z Godzillą na tle burzowych chmur ze znaczącym hasłem promującym: "Zbrodnia i kara dla ludzkości. Nie ma powrotu do tego, co było".

Do obsady nowej części dołączył Min Tanaka - ceniony aktor, wybitny tancerz i jedna z ważnych postaci współczesnej sceny artystycznej Japonii, którego niedawno mogliśmy oglądać w nagradzanym filmie "Kokuho". Wcieli się on w Kanjiego Murakamiego, biologa naznaczonego traumą wojenną.

W produkcji zobaczymy również gwiazdy poprzedniej odsłony, a ich bohaterowie, którzy przetrwali poprzednie śmiertelne starcie, będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami powrotu Godzilli. Hidetaka Yoshioka ponownie wystąpi jako Kenji Noda (naukowiec i genialny strateg, który w nowej odsłonie obejmie stanowisko dyrektora Biura Reagowania Kryzysowego), Yuki Yamada jako Shirō Mizushima (młody członek załogi Shinsei Maru), Kuranosuke Sasaki jako Seiji Akitsu (kapitan jednostki), Miou Tanaka jako Tatsuo Hotta (były dowódca okrętu wojennego Yukikaze), a Sakura Andō jako Sumiko Ōta (sąsiadka Shikishimy prowadząca obecnie sierociniec Kiyosumi-en).

Podobnie jak przy poprzedniej odsłonie, za scenariusz, reżyserię oraz wizualny rozmach widowiska odpowiada Takashi Yamazaki.

Jak dowiedzieliśmy się niedawno, czas trwania najnowszej produkcji o Godzilli wynosić będzie 2 godziny i 15 minut. Będzie to drugi najdłuższy film o legendarnym potworze; ustępuje miejsca jedynie amerykańskiemu widowisku "Godzilla" (1998) Rolanda Emmericha, które trwało 4 minuty dłużej.

"Godzilla Minus Zero": jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Kiedy premiera?

Najnowsza odsłona hitu budzi ogromne zainteresowanie na całym świecie. Świadczy o tym choćby popularność trwającej mniej niż minutę zapowiedzi, która zgromadziła ponad 5 milionów wyświetleń w serwisie You Tube. Co więcej, "Godzilla Minus Zero" zapisze się w historii jako pierwszy japoński film realizowany w pełni z myślą o formacie IMAX. Widzowie mogą zatem szykować się na spektakularne widowisko.

Zanim film trafi do regularnej dystrybucji, jego światowa premiera odbędzie się już 26 września na prestiżowym festiwalu filmowym w Nowym Jorku. W polskich kinach produkcja zadebiutuje kilka tygodni później, 6 listopada 2026.

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