Kontynuacja hitu jednak powstanie? Czasu jest coraz mniej

"Barbie" Grety Gerwig okazało się największym sukcesem kasowym 2023 roku. Kosztujący około 140 milionów dolarów film zarobił na całym świecie 1,448 miliarda dolarów. Otrzymał także nominacje do prestiżowych nagród, między innymi do ośmiu Oscarów (w tym za produkcję roku, scenariusz adaptowany oraz role Ryana Goslinga i Ameriki Ferrary). Złotą statuetką wyróżniono piosenkę "What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa O'Connella.

Warner Bros. ma czas do grudnia na podpisanie umów

Gerwig, Robbie i Gosling nie mieli podpisanych umów z Warner Bros. w sprawie sequela. Rozmowy rozpoczęto po sukcesie "Barbie". Żądania finansowe reżyserki i aktorów okazały się zbyt wygórowane dla stojącego na czele wytwórni Davida Zaslava. Wygląda na to, że po fuzji z Paramountem kontynuacja hitu z 2023 roku będzie jednym z priorytetów nowych władz studia.

Variety zwraca także uwagę, że David Ellison, właściciel Skydance, mianował Ynona Kreiza jednym z prezesów spółki. Wcześniej zarządzał on firmą Mattel, która produkuje zabawki i jest właścicielem marki Barbie. Dziennikarze podejrzewają, że ta decyzja w znaczący sposób ułatwi komunikację i prace nad sequelem.

Nowym władzom Warnera ma zależeć na szybkim podpisaniu umowy z Gerwig i jej aktorami. Jeśli nie stanie się to do grudnia 2026 roku, prawa do ekranowego wizerunku Barbie wrócą do Mattel. Wówczas firma będzie mogła sprzedać je innemu studiu.