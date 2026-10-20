Kontrowersyjny reżyser nakręcił film o oszustce z Doliny Krzemowej

Ta historia wstrząsnęła całą branżą technologiczną, a teraz na dużym ekranie zobaczą ją miliony widzów. Tak przynajmniej możemy wnioskować po gigantycznym medialnym zainteresowaniu wokół najnowszego filmu Nathana Fieldera "Zobaczysz wszystko", skupionego na historii prezeski firmy Theranos, Elizabeth Holmes.

Fielder słynie ze swojego nietypowego, krępującego poczucia humoru, które pod powierzchnią skrywa niezwykle istotne przesłanie. Twórca serialu "The Curse" przez wiele miesięcy trzymał swój film w tajemnicy przed światem. Nawet sami reprezentanci studia A24 mieli niewiele do gadania w kwestii tego, jak będzie wyglądał nowy projekt reżysera. Wszystko po to, by publiczność mogła "zobaczyć wszystko" i wyjść z kina absolutnie zafascynowana tym niekonwencjonalnym dokumentem.

Murowany hit? Widzowie nie mają wątpliwości

"Zobaczysz wszystko" ma szansę stać się jednym z największych filmowych hitów tej jesieni. Film o 11 dniach z życia Elizabeth Holmes, tuż przed tym, jak kobieta trafiła do więzienia za przekręty finansowe, otrzymał ocenę 9.4 w serwisie IMDb - wyższą niż "Skazani na Shawshank" czy "Czas apokalipsy". W weekend otwarcia film zarobił w Stanach Zjednoczonych 15 milionów dolarów.

Z okazji premiery tytułu Nathan Fielder zdradził dziennikarce WIRED, jak wyglądała jego praca nad filmem o Holmes. To sama miliarderka i jej partner, Billy Evans zgłosili się do reżysera, chcąc pokazać, jak wygląda ich życie "od kuchni".

"Byli pewni swojego planu. Potem chodziło już tylko o to, co pokażemy światu. Dość wcześnie zdałem sobie sprawę, że jest ona postacią bardzo toksyczną w odbiorze społecznym, więc zrozumiałem, że mamy do czynienia z materiałem, na który ludzie będą rzucać mnóstwo własnych emocji i przekonań" - powiedział reżyser.

Miesiąc pod dachem z oszustką. Wykonała do reżysera nietypowy telefon

Aby zdobyć zaufanie kobiety, ekipa filmowa wprowadziła się do jej domu łącznie na 34 dni, bacznie obserwując jej każdy krok. Fielder przyznał, że wciąż nie do końca rozumie, dlaczego kobieta wystosowała do twórców to zaproszenie, zwłaszcza, że nie była zaznajomiona z jego kontrowersyjną, demaskatorską twórczością.

Elizabeth Holmes została skazana na 11 lat i trzy miesiące więzienia za wieloletnie wprowadzanie w błąd inwestorów. Obecnie kobieta odbywa karę w federalnym zakładzie karnym w Teksasie.

Na chwilę przed premierą filmu Holmes wykonała do Fieldera telefon, który całkowicie zbił go z tropu.

"Odebrałem i powiedziałem: 'Hej, co słychać?'. Zapytała, jak się mam. Ja spytałem, czy widziała jakieś materiały dotyczące filmu i co o tym wszystkim myśli. Odpowiedziała, że widziała trochę rzeczy, ale większości z nich nie śledzi, słyszała co nieco, ale niczego konkretnego nie czytała. A na koniec powiedziała: 'Ufam ci'" - zdradził reżyser. Holmes miała dwukrotnie powtórzyć, że mu ufa.

Kobieta wspomniała Fielderowi również o swoich dzieciach i o innych tematach, którymi według filmowca nie powinna była się dzielić. "Pod koniec rozmowy znowu powiedziała, że mi ufa. Nie wiem, co miała przez to na myśli" - dodał.

"Zobaczysz wszystko" wejdzie do polskich kin 6 listopada.



