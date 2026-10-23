"NAZA"

"NAZA" to wstrząsający dokument o wojnie widzianej nie z pola bitwy, lecz z miejsc, w których zapadają decyzje. O technologii, odpowiedzialności i granicach posłuszeństwa. O tym, co dzieje się, kiedy przemoc zostaje zamieniona w procedurę, a decyzje o ludzkim życiu stają się częścią systemu.

Za filmem stoją Yuval Abraham - filmowiec i dziennikarz śledczy - oraz Rachel Szor - reżyserka i operatorka filmowa. Oboje należą do czworga twórców "Nie chcemy innej ziemi", jednego z najgłośniejszych dokumentów ostatnich lat, nagrodzonego w 2025 roku Oscarem.

"NAZA" miała światową premierę w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zdobyła Nagrodę Specjalną Jury. Międzynarodowa prasa zwracała uwagę na bezkompromisowość filmu oraz siłę świadectw osób mówiących z wnętrza systemu.

Kadr z filmu "NAZA" materiały prasowe

"Diabły"

W 1634 roku w Loudun charyzmatyczny i kontrowersyjny ksiądz Urbain Grandier popada w konflikt z królem Ludwikiem XIII i kardynałem Richelieu. Popularność Grandiera wśród mieszkańców oraz jego sprzeciw wobec planów władz sprawiają, że staje się wygodnym celem politycznej intrygi. Gdy siostra Jeanne des Anges twierdzi, że nawiedził ją inkub przybierający postać Grandiera, rozpoczyna się seria brutalnych egzorcyzmów. Wkrótce kolejne urszulanki oskarżają go o uwiedzenie za pomocą czarnej magii, a sprawa przeradza się w spektakl przyciągający tłumy widzów nawet z Paryża.

"Diabły" Kena Russella debiutowały na ekranach kin w Wielkiej Brytanii w 1971 roku. Po 55 latach głośny film będzie można w końcu zobaczyć w Polsce. W czasie swojej premiery wywołał on furię brytyjskich cenzorów, a kilka innych krajów odmówiło jego dystrybucji. Mimo to otrzymał nagrodę za reżyserię na festiwalu w Wenecji.

Vanessa Redgrave w filmie "Diabły" Warner Bros/All Film Archive/Mary Evans East News

"Runner"

Hank Malone, były żołnierz przyzwyczajony do realizowania najtrudniejszych zadań, otrzymuje pozornie prostą misję: dostarczyć zdrową wątrobę potrzebną do pilnego przeszczepu siedmioletniej dziewczynki. Wraz z nieoczekiwanym partnerem Benem Bishopem wyrusza w drogę, która szybko zamienia się w desperacki wyścig z czasem.

Gdy na ich trop wpada bezwzględny kartel gotowy zrobić wszystko, by przejąć cenny organ, każda minuta i każdy kilometr stają się walką o przetrwanie. Ścigani przez bezlitosnych przestępców, Hank i Ben muszą pokonać własne słabości, nauczyć się sobie ufać i za wszelką cenę doprowadzić misję do końca. Bo gdzieś na końcu drogi czeka dziecko, którego życie zależy od ich powodzenia.

W rolach głównych w "Runnerze" wystąpili Alan Ritchson, gwiazda serialu "Reacher", oraz Owen Wilson, aktor znany z komedii "Polowanie na druhny" i serii "Poznaj mojego tatę".

Owen Wilson i Alan Ritchson w filmie "Runner" Album Online East News

"Ali G: Kto ja jezdem?"

Po dwudziestu latach balowania, palenia trawki i podrywania lasek, Ali G przeżywa prawdziwy szok. Okazuje się, że jego wieloletnia dziewczyna Julie jest w ósmym miesiącu ciąży! Koniec z imprezowaniem? Nic z tych rzeczy! Przyszły tatuś rusza do Ameryki, żeby odzyskać dawną sławę, zarobić wielką kasę i udowodnić światu, że nadal jest numerem jeden. Jak zwykle ma wielkie ambicje, jeszcze większe ego i absolutnie żadnego pojęcia, w co się pakuje.

"Ali G: Kto ja jezdem?" to powrót Sachy Barona Cohena do kultowej postaci po niemal 20 latach, a także debiut reżyserski komika. Zdjęcia do filmu były realizowane w sekrecie. Wejdzie on do polskich kin tylko na dwa dni: 23 i 24 października.

Sacha Baron Cohen na plakacie filmu "Ali G: Kto ja jezdem?" materiały prasowe

"Everytime"

Ella, jej córka Melli oraz nastoletni Lux - chłopak, którego obecność w tym rodzinnym gronie budzi ukryte napięcie - próbują odnaleźć spokój w rajskim kurorcie na Teneryfie. Jednak wakacyjna idylla szybko ustępuje miejsca hipnotyzującej podróży w głąb siebie. Pod wpływem szumu fal, cyfrowych wspomnień i niewypowiedzianej tęsknoty, czas na wyspie zaczyna płynąć inaczej.

Uznana reżyserka Sandra Wollner zabiera widzów w intymną, emocjonalnie rozdzierającą podróż przez rzeczywistość, w której granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać, a najlepszym terapeutą okazuje się... gra Minecraft. Kojącą serca każdego, kto doświadczył w życiu utraty, audiowizualną ucztę dopełniają wybitne zdjęcia Gregory'ego Oke, operatora kultowego "Aftersun". Dajcie się ponieść magii.

"Everytime" debiutowało w czasie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie otrzymało pierwszą nagrodę w sekcji Un Certain Regard.

Kadr z filmu "Everytime" Gregory Oke materiały prasowe

"Inna mamusia"

"Inna mamusia" powstała na podstawie książki "Incidents Around the House" autorstwa Josha Malermana. Historia skupia się na małej dziewczynce imieniem Bela, której zmęczona i wypalona codziennymi obowiązkami matka Ursula nie ma dla niej czasu. W domu pojawia się tajemniczy sobowtór kobiety. Bela nazywa ją "inną mamusią". Ta prosi dziewczynkę, by wpuściła ją do swego serca.

W roli głównej wystąpiła Jessica Chastain, laureatka Oscara za "Oczy Tammy Faye". W pozostałych rolach zobaczymy Arabellę Olivię Clark, Jaya Duplassa, Dichen Lachman, Ariana Moayeda i Karen Allen.

Jessica Chastain w filmie "Inna mamusia" IMAGO/Supplied by LMK East News

"Klara i słońce"

Klara to Artificial Friend (AF) - android stworzony, by towarzyszyć dzieciom. Gdy trafia do domu chorej nastolatki Josie, zaczyna poznawać złożoność ludzkich emocji i relacji, próbując zrozumieć, czym naprawdę są miłość, oddanie i poświęcenie. Josie ma trudną relację z matką. Obie doświadczyły bolesnej straty. Jednak niewinny zachwyt Klary nad światem oraz jej lojalność stopniowo sprawiają, że rodzinne rany zaczynają się zabliźniać, a w życiu Josie pojawia się więcej światła.

W obsadzie "Klary i słońca" znaleźli się Jenna Ortega jako Klara, Amy Adams jako matka Josie, a także Mia Tharia, Natasha Lyonne, Steve Buscemi oraz Aran Murphy - syn Cilliana Murphy'ego. Za kamerą stanął Taika Waititi, autor filmów "Thor: Ragnarok" i "Jojo Rabbit". Scenariusz napisał razem z Dahvi Waller na podstawie książki Kazuo Ishiguro.

Jenna Ortega w filmie "Klara i słońce" Album Online East News

"Pieśni lasu"

Vincent Munier zaprasza nas do serca lasów Wogezów. To tutaj nauczył się wszystkiego od swojego ojca Michela - przyrodnika, który całe życie spędził na czatach w leśnej głuszy. Nadszedł czas, by przekazać tę wiedzę Simonowi, synowi Vincenta. Trzy spojrzenia, trzy pokolenia, jedna wspólna fascynacja dziką przyrodą. Razem z nimi odkryjemy jelenie, rzadkie ptaki, lisy i rysie… a czasem także trzepot skrzydeł legendarnego ptaka - głuszca.

"Pieśni lasu" otrzymały w 2026 roku dwie statuetki Cezara, nagrody Francuskiej Akademii Filmowej: za najlepszy dokument i najlepszy dźwięk.

"Syrenka Picassa"

3 września 1948 roku Pablo Picasso, goszcząc w Polsce z okazji Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu, odwiedził także odbudowującą się Warszawę. Na osiedlu na Kole, zachwycony architekturą i ideą odradzającego się miasta, spontanicznie narysował węglem na ścianie jednego z mieszkań warszawską Syrenkę z młotkiem zamiast miecza.

Rysunek szybko stał się sensacją i przez kilka lat przyciągał tysiące zwiedzających, zamieniając prywatne mieszkanie w nieformalne muzeum. W 1953 roku, na prośbę wyczerpanych sytuacją lokatorów, został zamalowany. Ta prawdziwa historia, która z czasem urosła do rangi warszawskiej miejskiej legendy, stała się inspiracją dla fabuły filmu "Syrenka Picassa".

Główną bohaterką filmu jest Mary (Magdalena Koleśnik), młoda kobieta mieszkająca w niewielkim warszawskim mieszkaniu. Podczas remontu przypadkowo odkrywa ona pod warstwą tynku tajemniczy rysunek Syrenki, który - jak się okazuje - w 1948 roku narysował sam Pablo Picasso. Znalezisko staje się dla Mary źródłem fascynacji, ale także początkiem serii nieoczekiwanych wydarzeń. Za ścianą mieszka Stefan Radomski (Andrzej Seweryn), starszy mężczyzna pamiętający wizytę Picassa w powojennej Warszawie, dla którego odnalezienie rysunku wcale nie jest powodem do radości.

Andrzej Seweryn i Magdalena Koleśnik w filmie "Syrenka Picassa" materiały prasowe

"Jak żyć, żeby nie zwariować"

"Jak żyć, żeby nie zwariować" to pytanie, które główna bohaterka komedii Tomasza Koneckiego i Iwony Ogonowskiej-Koneckiej zadaje sobie każdego dnia i wciąż nie znajduje na nie odpowiedzi. A może w tym całym rozgardiaszu ważny jest sam proces, a nie tylko jego efekt? Może w życiu potrzebna jest nam odrobina dystansu, humoru, beztroski i niedoskonałości? Zapewne wielu z was odnajdzie w tej historii cząstki samych siebie. Bo gdy świat wokół pędzi jak szalony, czasem warto puścić wodze fantazji i dać się ponieść spontaniczności.

W rolach głównych zobaczymy: Magdalenę Popławską ("Teściowie 3", "Usta, usta"), Piotra Roguckiego ("Heweliusz", "Minuta ciszy"), Kamila Szeptyckiego ("Kamienie na szaniec", "Chopin, Chopin!"), Piotra Trojana ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Johnny"), Dorotę Kolak ("Zabawa, zabawa", "Uwierz w Mikołaja"), Krzysztofa Stelmaszyka ("Testosteron", "Listy do M. 2") i Barbarę Wypych ("Matki pingwinów", "Rojst").

Magdalena Popławska w scenie z filmu "Jak żyć, żeby nie zwariować" materiały prasowe

"W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn"

Kabul, tuż przed historycznym zwrotem akcji w 2021 roku. Naru (w tej roli sama reżyserka, Shahrbanoo Sadat) to 30-letnia, niezależna operatorka kamery w najważniejszej stacji telewizyjnej w mieście. Zmaga się z presją patriarchalnego społeczeństwa, uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie, z którego nie może odejść z obawy przed utratą opieki nad synem.

Jej życiowe credo jest proste: "w Afganistanie nie ma dobrych mężczyzn".

Wszystko zmienia się, gdy Naru zostaje przeniesiona do redakcji newsowej i zaczyna współpracę z Qodratem - doświadczonym, żonatym reporterem, który jest od niej dwa razy starszy. Ich zawodowa relacja, pełna napięć i niedomówień, powoli przeradza się w coś znacznie głębszego, zmuszając Naru do weryfikacji jej dotychczasowych przekonań o męskim świecie.

"Spotkać Buddę"

Dokument o życiu i działalności 16. Karmapy oraz jego ucznia Olego Nydahla to próba uchwycenia nierozerwalnej więzi między nauczycielem i uczniem oraz żywy przekaz buddyzmu tybetańskiego na Zachodzie.

Film przedstawia niezwykłe życie i dziedzictwo 16. Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże - głowy linii Karma Kagyu buddyzmu tybetańskiego. Dokument zabiera widza w emocjonalną podróż: ukazuje wczesne lata mistrza w Tybecie, jego działania, by ochronić wielowiekową linię przekazu na wygnaniu w Indiach oraz jego wizję, by udostępnić mądrość Wschodu światu Zachodu.

Punktem zwrotnym tej historii był rok 1969, kiedy to hipis z Danii Ole Nydahl wraz z żoną Hannah spotkali w Himalajach 16. Karmapę. Ole już jako małe dziecko wyraził życzenie, aby zostać "duńskim mistrzem umysłu". Głębokie spotkanie z Karmapą całkowicie odmieniło życie Olego i Hannah. Z bliskiej więzi między uczniem a nauczycielem wyrosła podstawa ich przyszłej pracy: spełniając życzenie swojego nauczyciela, Lama Ole i Hannah podróżowali odtąd po całym świecie. Przez dziesięciolecia zainspirowali tysiące ludzi do praktykowania buddyzmu i w imieniu Karmapy zakładali ośrodki medytacyjne na całym świecie. Dzięki temu ten pradawny przekaz pozostaje żywy do dziś.

"Supermocni"

Zośka jest trochę zwariowaną nastolatką, która najbardziej na świecie kocha swoje zwierzaki. Gdy pewnego dnia, w naukowym laboratorium jej mamy, dochodzi do małej demolki, a Zośka i zwierzaki stykają się z tajemniczą kosmiczną substancją, życie całej rodziny staje na głowie! Dziewczynka i jej pupile zaczynają się dziwnie zmieniać. Ona staje się bardziej dzika i zwinna, a futrzaki bardziej bystre i wygadane.

Z jednej strony to świetna sprawa, bo wszyscy zyskują niesamowite moce, ale z drugiej, jeśli tak dalej pójdzie, Zośka całkiem zmieni się w zwierzaka, a zwierzaki w ludzi. Został im zaledwie jeden dzień na odwrócenie tej dziwnej mutacji. To nie jest ich jedyny problem. Otóż pewien żądny władzy naukowiec chce za pomocą owej kosmicznej substancji przejąć panowanie nad światem. Jeśli wpadnie ona w jego łapy, na ratunek będzie za późno. "Supermocni", czyli Zośka i jej zwierzaki, muszą zapanować nad swoimi supermocami i wykorzystać je do ratowania planety.

"Vinski i skarb wikingów"

Poznajcie Vinskiego - chłopaka, który potrafi stać się niewidzialny. Dzięki magicznemu pyłowi przez lata chronił swoje miasteczko, Hömpstad, przed niebezpieczeństwem. Co się stanie, gdy ta moc zniknie?

"Vinski i skarb wikingów" to kontynuacja fińskiego filmu dla dzieci z 2021 roku. Pierwsza część spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem widzów i krytyki. Otrzymała pięć nominacji do Jussi, nagród Fińskiej Fundacji Filmowej.



