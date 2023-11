Na początku października bojownicy Hamasu zaatakowali Izrael. W ramach operacji odwetowej izraelskie siły zbrojne rozpoczęły bombardowania Strefy Gazy, w wyniku których zginęło jak dotąd ponad 13 tys. Palestyńczyków. Aktywiści alarmują, że w oblężonej enklawie panuje kryzys humanitarny - brakuje wody, żywności i lekarstw, a cywile są nieustannie ostrzeliwani. Dopiero w środę strony zawarły porozumienie w sprawie tymczasowego zawieszenia broni i uwolnienia części zakładników przetrzymywanych przez palestyńskich terrorystów.

Dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie wywołała wzrost negatywnych nastrojów na całym świecie. Raport Ligi Antydefamacyjnej, jednej z najważniejszych organizacji żydowskich na świecie, ujawnił, że wraz z wybuchem wojny świat zalała nowa fala antysemityzmu. We Francji w ciągu ostatnich tygodni odnotowano większą liczbę antysemickich incydentów niż w całym ostatnim roku. W Niemczech ów wzrost sięgnął 240 proc. W październiku media donosiły o obrzuceniu znajdującej się w Berlinie synagogi koktajlami Mołotowa, a działacze przestrzegają przed cofnięciem się kraju do "najpotworniejszych czasów". Podobne nastroje da się zaobserwować w Stanach Zjednoczonych. Liczba napaści i przypadków wandalizmu motywowanych niechęcią do Żydów wzrosła tam o 388 proc. względem minionego roku.

Z wzrostem niechęci spotykają się nie tylko Żydzi. Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich poinformowała, że w ostatnim czasie doszło do "ogromnej eskalacji przemocy" wobec społeczności muzułmańskiej. "Zdecydowanie zaobserwowaliśmy nasilenie zagrożeń w całym kraju. Dotyczą one głównie Żydów i muzułmanów" - stwierdził w rozmowie z "The Washington Post" wysoko postawiony urzędnik FBI.

Susan Sarandon przesadziła? Dosadne słowa na wiecu poparcia dla Palestyny

Głos w tej sprawie zabrała teraz hollywoodzka aktorka Susan Sarandon. Podczas wiecu poparcia dla Palestyny, który odbył się w piątek w Nowym Jorku, 77-letnia gwiazda wygłosiła kontrowersyjny komentarz. Jak donosi "Variety", aktorka stwierdziła, że "Żydzi mogą teraz posmakować, jak to jest być muzułmaninem w tym kraju, gdzie tak często z tego powodu pada się ofiarą przemocy".



W reakcji na te słowa prestiżowa agencja talentów United Talent Agency postanowiła zerwać z Sarandon współpracę. Rzecznik instytucji potwierdził w rozmowie z CNN, że nie reprezentuje już ona aktorki. Gwiazda "Thelmy i Louise" należała do agencji od 2014 roku. Sama zainteresowana nie odniosła się publicznie do sprawy.



To nie pierwszy tegoroczny wybryk z udziałem Sarandon. W maju odbył się protest związany z planowaną nowelizacją ustawy o wysokości płacy minimalnej. Protestowali pracownicy restauracji, którzy otrzymują napiwki - to właśnie oni bowiem zostali wykluczeni z grona beneficjentów wspomnianej podwyżki. Strajkujących wesprzeć postanowiła właśnie gwiazda kina, która ochoczo skandowała wraz z nimi: "Jedna godziwa płaca!".

Laureatka Oscara została aresztowana za zakłócanie porządku publicznego wraz z innymi siedmioma osobami, które próbowały wówczas rozłożyć pokaźnych rozmiarów transparent. W gronie tym znalazła się także Ana Maria Archila, kandydatka na gubernatora Nowego Jorku. Po wręczeniu zatrzymanym mandatów zostali oni zwolnieni z aresztu.



Sarandon znana jest zresztą z tego, że od wielu lat mocno angażuje się w sprawy społeczne. Między innymi kilka lat temu została aresztowana w czasie zorganizowanego w Waszyngtonie przez Marsz Kobiet protestu Women Disobey, który miał na celu wyrażenie sprzeciwu wobec polityki imigracyjnej ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa.