"Ali G: Kto ja jezdem?" jest reżyserskim debiutem Cohena. Zdjęcia były realizowane w sekrecie. Pierwsze informacje pojawiły się w 2023 roku. W lipcu i sierpniu 2025 roku Cohena widziano w kostiumie postaci na angielskich ulicach. W lipcu oficjalnie potwierdzono tytuł produkcji.

Chwilę po publikacji pierwszych zapowiedzi pojawiły się oskarżenia o rasizm i powielanie szkodliwych stereotypów. Ostatecznie film był wyświetlany w kinach jedynie przez dwa dni.

"Ali G: Kto ja jezdem?" [trailer] materiały dystrybutora

Historia Alego G

Bohater debiutował w "The 11 O'Clock Show" stacji Channel 4 w 1998 roku. Następnie zaczął pojawiać się w "Da Ali G Show", który emitowano od 2000 do 2004 roku. Cohen wcielał się w średnio rozgarniętego mężczyznę zafascynowanego kulturą hip-hopową, który uważał się za głos młodego pokolenia i prowadził rozmowy z celebrytami lub politykami. W czasie wywiadów Ali G wykazywał się dużą ignorancją i skrajną głupotą. Jego rozmówcy reagowali niezręcznym skrępowaniem lub zniżali się do jego poziomu.

W programie Cohen wcielał się także w inne postaci - Borata Sagdiyeva, dziennikarza z Kazachstanu, i Bruna Gerharda, austriackiego entuzjastę modowego. Ali G doczekał się filmu fabularnego w 2002 roku. Pozostali bohaterowie także wystąpili w pełnometrażowych produkcjach.

Ali G okazał się dla Cohena biletem do wielkiej kariery. Komik ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara (za scenariusze adaptowane dwóch części "Borata" oraz drugoplanową rolę w "Procesie 7 z Chicago"), 6 nominacji do Emmy oraz dwa Złote Globy.

Kiedy powrót Alego G trafi na streaming?

"Ali G: Kto ja jezdem?" pojawi się na platformie Amazon Prime Video w środę 28 października 2026 roku.