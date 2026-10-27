Kontrowersyjna komedia zniknęła z kin po dwóch dniach. Kiedy trafi na streaming?

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

"Ali G: Kto ja jezdem?", najnowsza komedia Sachy Barona Cohena, weszła do kin na całym świecie 23 października. Brytyjski komik poinformował, kiedy film będzie dostępny dla abonentów platformy streamingowej Amazon Prime Video.

Sacha Baron Cohen w roli Alego G w stylizacji z futrem, kapeluszem i złotą biżuterią.
Sacha Baron Cohen jako Ali GUniversal/Courtesy Everett CollectionEast News

"Ali G: Kto ja jezdem?" jest reżyserskim debiutem Cohena. Zdjęcia były realizowane w sekrecie. Pierwsze informacje pojawiły się w 2023 roku. W lipcu i sierpniu 2025 roku Cohena widziano w kostiumie postaci na angielskich ulicach. W lipcu oficjalnie potwierdzono tytuł produkcji.

Chwilę po publikacji pierwszych zapowiedzi pojawiły się oskarżenia o rasizm i powielanie szkodliwych stereotypów. Ostatecznie film był wyświetlany w kinach jedynie przez dwa dni.

"Ali G: Kto ja jezdem?" [trailer]materiały dystrybutora

Historia Alego G

Bohater debiutował w "The 11 O'Clock Show" stacji Channel 4 w 1998 roku. Następnie zaczął pojawiać się w "Da Ali G Show", który emitowano od 2000 do 2004 roku. Cohen wcielał się w średnio rozgarniętego mężczyznę zafascynowanego kulturą hip-hopową, który uważał się za głos młodego pokolenia i prowadził rozmowy z celebrytami lub politykami. W czasie wywiadów Ali G wykazywał się dużą ignorancją i skrajną głupotą. Jego rozmówcy reagowali niezręcznym skrępowaniem lub zniżali się do jego poziomu.

W programie Cohen wcielał się także w inne postaci - Borata Sagdiyeva, dziennikarza z Kazachstanu, i Bruna Gerharda, austriackiego entuzjastę modowego. Ali G doczekał się filmu fabularnego w 2002 roku. Pozostali bohaterowie także wystąpili w pełnometrażowych produkcjach.

Ali G okazał się dla Cohena biletem do wielkiej kariery. Komik ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara (za scenariusze adaptowane dwóch części "Borata" oraz drugoplanową rolę w "Procesie 7 z Chicago"), 6 nominacji do Emmy oraz dwa Złote Globy.

Kiedy powrót Alego G trafi na streaming?

"Ali G: Kto ja jezdem?" pojawi się na platformie Amazon Prime Video w środę 28 października 2026 roku.

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