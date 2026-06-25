Konkurs "Wyobraź Sobie": najlepsze pomysły na filmowe produkcje w Polsce

Piąta edycja Konkursu "Wyobraź Sobie": laureatki i laureaci

Wręczono nagrody laureatom 5. edycji Konkursu "Wyobraź Sobie". Gala finałowa odbyła się 20 czerwca w Starym Browarze w Oborach pod Warszawą. Po rekordowej liczbie 1128 zgłoszeń jury w składzie Magdalena Boczarska, Katarzyna Janowska, Robert Bolesto, Mariusz Włodarski i Piotr Dzięcioł wyłoniło laureatów jubileuszowej edycji konkursu.

Pierwszą nagrodę zdobył Marcin Michalski za treatment "Scanboy". To historia dwudziestolatka z niewielkiego miasta, który zaczyna zarabiać ciałem w internecie, gdy presja utrzymania rodziny okazuje się silniejsza niż narzucony mu model męskości.

Drugie miejsce zajęła Jagoda Janowska za projekt "Nóż i dziewczyna". Bohaterka historii po dwudziestu latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i próbuje odkryć prawdę o wydarzeniach, za które została skazana. Autorka otrzymała także Stypendium Fundacji Rodziny Staraków.

Trzecia nagroda trafiła do Tomasza Jeziorskiego za "Proces" - opowieść o uznanej malarce i wykładowczyni ASP, która staje po stronie swojej asystentki oskarżającej wpływowego dziekana o molestowanie. Projekt został dodatkowo uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Jury przyznało również wyróżnienie dla pomysłu "Pod dywanem" autorstwa Dariusza Janiczaka. To pełna wyobraźni historia dziewięcioletniego Henia, który odkrywa surrealistyczną krainę ukrytą pod dywanem.

Wyróżnienie StoryLab.Pro otrzymała Katarzyna Wiśniowska za projekt "Stormy", opowiadający o podróży przez Anglię, żałobie i próbie odnalezienia bliskości po stracie najbliższej osoby.

Konkurs "Wyobraź Sobie" jest czymś więcej niż jednorazowym wydarzeniem. Projekt "Baśka, wio!" Moniki Zięby-Rybowskiej, finalistki ubiegłorocznej edycji, otrzymała w maju 2026 roku dofinansowanie PISF na produkcję filmu. Projekty "Decyzja" Jędrzeja Bączyka oraz "Forma otwarta" Tomasza Jeziorskiego uzyskały wsparcie PISF na rozwój, a kolejne są rozwijane we współpracy z firmami produkcyjnymi. Podobną drogę przeszła także "Olbrzymka" Zuzanny Plisz, która po udziale w konkursie otrzymała dofinansowanie na development scenariuszowy.

Członek Kapituły Konkursu "Wyobraź Sobie" Edward Miszczak oraz jurorka Katarzyna Janowska, fot. Piotr Kruszak materiały prasowe

Członkami Kapituły Konkursu "Wyobraź Sobie" są wybitni przedstawiciele polskiego kina i mediów: Ewa Puszczyńska, Allan Starski, Grażyna Torbicka, Edward Miszczak i Tomasz Kot.

Nagrody dla najlepszych producentów

Podczas gali wręczono również Nagrodę Producent Roku 2025 im. Piotra Woźniaka-Staraka Polskiej Gildii Producentów.

Anna Kępińska z Nagrodę Producent Roku 2025 im. Piotra Woźniaka-Staraka Polskiej Gildii Producentów, fot. Piotr Kruszak materiały prasowe

W kategorii film zwyciężyli Michał Kwieciński i Jan Kwieciński za film "Chopin! Chopin!", natomiast w kategorii serial nagrodę otrzymała Anna Kępińska za produkcje "Heweliusz" oraz "Projekt UFO".

Michał Kwieciński i Jan Kwieciński z Nagrodę Producent Roku 2025 im. Piotra Woźniaka-Staraka Polskiej Gildii Producentó, fot. Piotr Kruszak materiały prasowe



