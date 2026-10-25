"Wróg": nowy film Teresy Czepiec i Macieja Sobieszczańskiego

"Zakończyliśmy zdjęcia do naszej fabuły "Wróg"!!! To były podróże do Francji, Rzeszowa, Świnoujścia i Gdańska. To były spotkania z niezwykłymi ludźmi: aktorkami/aktorami, ekipą, ludźmi, którzy pomagali nam na miejscu. To było i odkrywanie na nowo naszej historii napisanej z Maciejem Sobieszczańskim. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca!!!" - napisała w sobotę na swoim profilu na Facebooku Teresa Czepiec, dla której "Wróg" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim.

Droga do finału tej produkcji trwała kilka lat. W 2021 roku scenariusz filmu "Wróg", który Teresa Czepiec napisała wspólnie z Maciejem Sobieszczańskim, otrzymał Nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego programu scenariuszowego ScripTeast oraz Nagrodę w 5. Mazowieckim Konkursie Scenariuszowym "Script Wars".

Film jest poruszającą opowieścią o rodzicielstwie i relacji matki z córką. Część zdjęć realizowano w Gdańsku. Jak podaje serwis gdansk.pl, film "to historia 10-letniej Sary, dziewczynki o zadziornym, wojowniczym charakterze. Gdy umiera jej babcia, Sara podejmuje dramatyczną decyzję: ukrywa się w luku bagażowym autobusu i samotnie rusza z Polski do Francji. Jej celem jest odnalezienie matki, Joanny. Obie, odkąd się spotkają, muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zmierzyć z poczuciem obcości i ułożeniem wzajemnych relacji na nowo".

"Pomysł na film przyniósł Andrzej Wajda"

W rozmowie z serwisem zawszepomorze.pl, reżyserka Teresa Czepiec wyznała, że pomysł na ten film przyniósł Maciejowi Sobieszczańskiemu Andrzej Wajda.

"Pewnego dnia pan Andrzej przyszedł do Macieja z wyciętym artykułem z gazety, mówiąc: 'Pan to napisze'. Ta historia w Macieju długo dojrzewała. Ale kiedy się spotkaliśmy, zaczęła nabierać pewnego kształtu. Ja mam trochę podobną przeszłość do naszych bohaterek. Urodziłam się w Belgii i też jestem zawieszona pomiędzy krajami. To moje doświadczenie i nasza relacja sprawiły, że zaczęliśmy wspólnie rozwijać tę historię".

"Chcę opowiedzieć tę historię z kobiecej perspektywy. (...) Długo nosiłam w sobie ten projekt. Wcześniej pracowałam na planach filmowych dla innych i tak naprawdę musiałam dorosnąć do tego, żeby opowiedzieć tę historię tak, jak ją czuję" - mówi debiutująca reżyserka.

"Wróg": obsada filmu, kiedy premiera?

Główne role w filmie "Wróg" grają: Michalina Łabacz, otwiera się w nowym oknie (mama Joanna) i Ola Krasuska (10-letnia Sara).

Na planie towarzyszą im m.in. Jakub Gierszał, otwiera się w nowym oknie, Justyna Suwała oraz zagraniczni aktorzy: Vincent Menjou Cortès, Gabriela Chavanon Bielecka, Meriam Abbas.

Zdjęcia realizowane były w Polsce i we Francji. Producentem filmu jest Mikołaj Pokromski. Tytuł współfinansuje Gdański Fundusz Filmowy. Premiera "Wroga" planowana jest na 2027 rok.