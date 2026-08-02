"Blade" został zapowiedziany podczas Comic-Conu w 2019 roku. Potwierdzono wtedy także, że w tytułową rolę wcieli się Mahershala Ali, dwukrotny zdobywca Oscara za role w "Moonlight" i "Green Book". Projekt szybko napotkał problemy. W 2020 roku produkcja filmowa stanęła. Później "Blade" tracił kolejnych reżyserów. W 2023 roku produkcja znów stanęła z powodu strajków scenarzystów i aktorów. W 2024 roku film zniknął z listy zapowiedzi Marvel Studios na kolejne lata.

Odtwórca głównej roli już całkowicie stracił nadzieję na to, by jeszcze kiedykolwiek pojawić się w tej roli.

"Blade": już nie powstanie?

"Kochamy tę postać, kochamy pomysł Mahershali na tego bohatera. Uspokajam: bez względu na zmiany w kierunku tego projektu, staramy się go wpasować w nasz grafik, a wtedy damy znać o naszych decyzjach. [...] Zapewniam, że ta postać trafi do Kinowego Uniwersum Marvela" - mówił Feige w 2024 roku w rozmowie z brazylijskim portalem "Omelete".

Mimo zapewnień nic w temacie projektu się nie ruszyło.

W nowym wywiadzie dla "GQ" Ali podzielił się informacją, że odszedł z projektu "Blade", ponieważ promuje nowy film zatytułowany "Your Mother Your Mother Your Mother". Aktor ewidentnie pożegnał się z myślą o powrocie do roli Blade'a.

"Bez urazy dla nich. Zajmuję się tym zawodowo od prawie 30 lat i nauczyłem się jednej rzeczy: to, co jest dla ciebie, jest dla ciebie, a to, co nie jest, nie jest. Z jakiegoś powodu ten projekt nie jest dla mnie. Gdyby chcieli to zrobić, zrobilibyśmy to. Więc muszę iść dalej i już to zrobiłem. [...] Ale czuję się gotowy, żeby zostawić pytania o Blade'a. Te pytania są do nich. Nie chcieli tego robić, więc powinni odpowiedzieć na to pytanie" - wyjaśnił aktor.

W nadchodzącej produkcji "Your Mother Your Mother Your Mother" aktor wciela się w muzułmańskiego płatnego zabójcę z Houston, którego żona nagle umiera. Ali powiedział w wywiadzie, że film "bardzo pasuje do rodzaju twórczości, z której chce być znany".

"Chciałbym tworzyć oryginalne dzieła, które rezonują z ludźmi i wpływają na nich w wyjątkowy sposób. Więc jestem zadowolony" - podkreślił.