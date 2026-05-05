Konflikt między Blake Lively a Justinem Baldonim, gwiazdami filmu "It Ends With Us", rozpoczął się w 2024 roku i szybko przerodził się w głośną sprawę sądową. Lively oskarżyła Baldoniego o molestowanie, twierdząc, że aktor wywołał u niej "poważny niepokój emocjonalny". W odwecie Baldoni zarzucił aktorce próby sabotażu, utrudnianie pracy na planie oraz przerabianie scenariusza bez jego wiedzy i zgody.

Sprawa trafiła do sądu i choć część zarzutów została wycofana, kolejna rozprawa miała odbyć się dopiero na początku 2026 roku. Do sieci trafiły właśnie najnowsze informacje dotyczące tego sporu.

Lively i Baldoni: koniec konfliktu?

Zaledwie dwa tygodnie przed rozpoczęciem rozprawy sądowej obie strony zawarły ugodę. Sprawę skomentowali prawnicy aktorów w oficjalnym oświadczeniu:

"Produkt końcowy - 'It Ends With Us' - jest powodem do dumy dla wszystkich, którzy pracowali nad jego powstaniem. Podnoszenie świadomości i wywieranie znaczącego wpływu na życie ofiar przemocy domowej - oraz wszystkich ofiar - to cel, który popieramy. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie niósł ze sobą ten proces, i uznajemy, że obawy wyrażone przez panią Lively zasługiwały na wysłuchanie. Wciąż jesteśmy zdecydowani na rzecz miejsc pracy wolnych od nieprawidłowości i nieproduktywnej atmosfery. Mamy szczerą nadzieję, że to doprowadzi do zamknięcia dyskusji i pozwoli wszystkim zaangażowanym na konstruktywny i pokojowy rozwój, w tym na tworzenie pełnego szacunku środowiska online".

Wszystko wskazuje na to, że obie strony planują skupić się na dalszych projektach i odbudowie nadszarpniętego wizerunku. Prawdopodobnie prowadzenie sporu bez końca było dla nich niewygodne.