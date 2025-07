Koniec ery Gal Gadot? James Gunn szuka nowej Wonder Woman!

Fani kinowego uniwersum DC muszą przygotować się na kolejne zmiany! Prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav wyjawił jakiś czas temu, że nowa era uniwersum DC skupi się na czterech postaciach: Supermanie, Wonder Woman, Batmanie i Supergirl. Szef DC Studios szybko odniósł się do tych słów.

"To się zgadza" - potwierdził szef DC Studios. "Myślę, że wyciągnął to z jakiejś mojej wypowiedzi. Nie powiedziałbym, że to tylko te cztery postacie, ale zgodzę się, że te cztery postacie są dla nas niezwykle ważne. Chwilowo czuję się dobrze z tym, w jakim miejscu jest dwójka z nich. Potem zajmiemy się dwiema pozostałymi" - wyjawił.

Reklama

James Gunn zdradził także, że nowe uniwersum potrzebuje także nowej Wonder Woman, co oznacza, że Gal Gadot pożegna się ze swoją rolą szybciej, niż myśleliśmy. Kto może zastąpić ją w tej roli, z którą związana była od 2016 roku?

James Gunn wybrał nową Wonder Women?

W mediach rozniosły się wieści, że James Gunn ma już swoją faworytkę na miejsce Gal Gadot. Wszystko zaczęło się od tego, że fani zauważyli nową obserwację na koncie Adrii Arjony. Tą osobą okazał się współszef DC Studios, który zapytany o swoje motywacje odpowiedział w rozmowie z "Extra":

"Obserwuję Adrię na Instagramie, ale wszyscy stwierdzili: 'On ją zaobserwował, to znaczy, że jest Wonder Woman’. Byłaby świetną Wonder Woman, nawiasem mówiąc".

W dalszej części rozmowy wyjaśnił, że poznali się z Adrią już kilka lat temu na planie jednego z filmów Gunna, ale po prostu wtedy nie zaczął jej obserwować na Instagramie.

Na początku 2025 roku Arjona została zapytana o relację z Jamesem Gunnem i czy otrzymała propozycję wcielenia się w rolę niezłomnej wojowniczki.

"Uwielbiam Jamesa Gunna. Dał mi mój pierwszy film w życiu, który był moim pierwszym filmem studyjnym, więc wiele mu zawdzięczam" — powiedziała Arjona w wywiadzie dla CinemaBlend w kwietniu. Na pytanie o Wonder Woman odpowiedziała: "Nie wiem" i skrzyżowała palce.