Konflikt z Grocholą dobiegł końca. Jabłczyńska uznaje sprawę za zamkniętą

Mający swą premierę w 2004 roku film "Nigdy w życiu!" Ryszarda Zatorskiego, będący adaptacją książki Katarzyny Grocholi pod tym samym tytułem, opowiadał o Judycie (Danuta Stenka), która po rozwodzie z mężem (Jan Frycz) rozpoczyna nowe życie. W zmaganiach pomagała jej rezolutna córka Tosia. Obie bohaterki powrócą w kontynuacji zatytułowanej "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później", do której zdjęcia zakończyły się już jakiś czas temu.

W 2004 roku w postać Tosi wcieliła się Joanna Jabłczyńska. W nowej odsłonie nie zobaczymy jednak gwiazdy "Na Wspólnej" - rolę powierzono Agnieszce Żulewskiej. Jabłczyńska nie ukrywała rozżalenia z powodu tej decyzji. W wywiadach i wpisach w mediach społecznościowych zaznaczała, że "nie zmienia się zwycięskiego składu", utrzymując, że dowiedziała się o wszystkim w ostatniej chwili.

Wymiana publicznych postów między aktorką, Katarzyną Grocholą, Dorotą Szelągowską i innymi postaciami zaangażowanymi w tę awanturę trwała dłuższą chwilę i eskalowała do tego stopnia, że pisarka zapowiedziała kroki prawne.

"Marzę o tym, żeby to już się skończyło, ale nie mogę pozostawić prawdy samej sobie. Marzyłam też o tym, aby to produkcja sama powiedziała o innym wyborze Tosi i jakoś to uzasadniła w sposób nieurażający nikogo" - pisała Jabłczyńska.

Katarzyna Grochola ostatecznie domagała się przeprosin oraz wpłaty 5 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Rak'n'Roll. Jabłczyńska spełniła te warunki, a nawet poszła o krok dalej.

Koniec konfliktu i wielki sukces charytatywny

Na tym jednak aktorka nie poprzestała. Zorganizowała internetową zbiórkę na rzecz wspomnianej fundacji, do której wsparcia gorąco zachęcała internautów. Akcja przerosła najśmielsze oczekiwania - ostatecznie udało się zebrać ponad pół miliona złotych, co bez wątpienia można uznać za gigantyczny sukces.

Ostatecznie wygląda na to, że konflikt został ostatecznie zażegnany. O wszystkim poinformowała sama Joanna Jabłczyńska w mediach społecznościowych. Ogłosiła, że po zakończeniu zbiórki odwiedziła siedzibę Fundacji Rak'n'Roll i uznała spór z Katarzyną Grocholą za zamknięty.

"To co? Chyba już czas na 'odpięcie' przeprosin. Możemy uznać, iż wniosek o wpłatę 5 tys. zł na Fundację pomnożony o ponad 100 stanowi już wystarczającą rekompensatę i możemy już iść dalej" - napisała w mediach społecznościowych Jabłczyńska.