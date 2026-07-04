"Supergirl" była drugim filmem powstałym w ramach Kinowego Uniwersum DC. Jednocześnie to pierwsza odsłona serii, za którą nie odpowiadał James Gunn. Spod jego ręki wyszedł wcześniejszy "Superman", a także seriale "Koszmarne komando" i "Peacemaker". Był to test dla twórcy "Strażników Galaktyki" - czy okaże się tak dobrym prowadzącym cykl, jak reżyserem?

Recenzje "Supergirl" nie napawały optymizmem. Film okazał się także finansowym niepowodzeniem. Przy budżecie wynoszącym około 180 milionów dolarów zarobił w czasie swojego pierwszego tygodnia na ekranach na całym świecie zaledwie 83 miliony.

Konflikt między reżyserem i producentem "Supergirl"

W tekście "The Hollywood Reporter" pojawia się informacja, że reakcje widzów po pierwszych pokazach testowych "Supergirl" nie były zadowalające. Jednak wraz z wprowadzaniem poprawek oceny były coraz gorsze. W pewnym momencie pokazywano dwie wersje montażowe - jedną przygotowaną przez Gillespie'a, drugą przez Gunna.

Według "THR" reżyser i producent od początku mieli różne wizje artystyczne filmu, a ich konflikt zaogniał się w czasie realizacji. Zdjęcia zakończyły się 20 maja 2025 roku. W grudniu Gunn zdecydował się przejąć kontrolę nad postprodukcją i zrealizować swoją wersję montażową. Zatrudnił również scenarzystę Jeremy'ego Slatera, który napisał nowe sceny, nakręcone w czasie dziewięciu dni dogrywek. Zmieniono także montażystę. Z kolei kompozytora wymieniano aż trzy razy.

Według źródeł "THR" wersja Gillespie'a była dłuższa o 11 minut i bardziej skupiała się na postaci antagonisty, Kremie z Żółtych Wzgórz. Ostatecznie do kin trafił montaż Gunna.

O czym opowiada "Supergirl"?

Kara Zor-El (Milly Alcock), kuzynka Supermana, wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

Poza znaną z "Rodu smoka" Alcock w filmie wystąpił Matthias Schoenaerts jako Krem z Żółtych Wzgórz. Eve Ridley wcieliła się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrali rodziców Supergirl. Jason Momoa ptrzymał rolę Lobo, kosmicznego łowcy nagród z planety Czernia. Z "Supermana" powrócili wcielający się w superbohatera David Corenswet i Krypto, super pies.