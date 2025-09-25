Kończy przygodę z kultowym serialem. Na horyzoncie już nowy projekt

Kerri Strug to wybitna postać amerykańskiej lekkoatletyki, która w 1996 wraz z drużyną wywalczyła złoto na igrzyskach olimpijskich, mimo kontuzji. Była jedną z Siedmiu Wspaniałych - tak nazywano zespół genialnych gimnastyczek z USA. Obecnie jest emerytowanym sportowcem. Ma 47 lat.

Millie Bobby Brown negocjuje rolę Kerri Strug

W produkcji jest nowy film Gii Coppoli, autorki "Palo Alto" i "The Last Showgirl", który ukaże niezwykłą historię Kerri. Za scenariusz "Perfect" odpowiada Ronnie Sandahl, a start planu zdjęciowego planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Zdjęcie Kerri Strug w 1996 roku / Peter Read Miller / Getty Images

"Deadline" informuje, że o rolę Kerri Strug stara się Millie Bobby Brown. Podobno rozmowy są już w końcowej fazie. Młodziutka aktorka w ostatnim czasie jest na językach całego świata ze względu na swój ślub z synem lidera zespołu "Bon Jovi", Jake'em Bongiovi - ona ma zaledwie 21 lat, on - 23. Spore zamieszanie wywołała też adopcja przez młodą parę malutkiej pociechy niedługo po powiedzeniu sakramentalnego "tak".

Millie ma zaledwie 21 lat, a kariery pozazdrościłby jej każdy

Mimo ostatnich kontrowersji, Millie Bobby Brown nieustannie zachwyca nowymi projektami. Gwiazda zdobyła sławę dzięki jednemu z topowych seriali Netfliksa, gdzie wcieliła się w Eleven. Później mogliśmy ją oglądać w "Enoli Holmes", "Damie", "The Electric State" czy "Godzilla vs. Kong". Jej nazwisko pojawia się też w pionie produkcyjnym wielu filmów i seriali.

