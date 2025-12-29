Komorowska, Englert, Pankiewicz, Baka na teatralnej scenie, czyli Boska Komedia: post scriptum

"Boska Komedia: post scriptum"

Choć festiwal Boska Komedia już się zakończył, jego organizatorzy przygotowali dla fanów teatru nie lada atrakcje. "Boska Komedia: post scriptum" to cykl wydarzeń, który pozwoli przedłużyć festiwal aż do kwietnia 2026 roku.

Co zostanie pokazane pod znakiem Boskiej? Widzowie w Krakowie będą mogli na scenicznych deskach zobaczyć takie gwiazdy teatru i kina, jak Maja Komorowska , Daniel Olbrychski , Jan Englert , Maja Pankiewicz czy Mirosław Baka .

24-25 stycznia 2026: "Ciemności kryją ziemię"

Reżyseria: Tomasz Fryzeł | Teatr Wybrzeże w Gdańsku

W obsadzie m. in. Mirosław Baka, Piotr Biedroń, Maciej Konopiński

Adaptacja głośnej powieści Jerzego Andrzejewskiego staje się w rękach reżysera laboratorium władzy i ideologii. Kiedy Wielki Inkwizytor Tomas Torquemada przekracza bramy Villa-Réal, klasztor zamienia się w scenę konfrontacji, która redefiniuje pojęcia wiary i strachu.

31 stycznia - 1 lutego 2026: "Żar"

Reżyseria: Jan Englert | Teatr Polonia w Warszawie

Na scenie: Maja Komorowska, Jan Englert i Daniel Olbrychski w adaptacji prozy Sándora Máraiego. To studium dawnej przyjaźni i namiętności, które nie stygną mimo upływu lat. Czy wspomnienia mogą ocalić relację, czy jedynie dopalić ją do popiołu?

21-22 marca 2026: "The Employees"

Reżyseria: Łukasz Twarkowski | Teatr Studio w Warszawie

W obsadzie m. in. Dominika Biernat, Daniel Dobosz, Maja Pankiewicz

Dystopijny świat przyszłości. Statek kosmiczny, na którym ludzie i humanoidy pracują według absurdalnych, biurokratycznych procedur. "The Employees" zabiera publiczność w podróż po świecie, w którym zaciera się granica między człowiekiem a sztuczną inteligencją, a fundamentalne pytanie brzmi: co właściwie tworzy świadomość? Spektakl - podobnie jak powieść Olgi Ravn - układa się z fragmentów relacji załogi, niczym raporty z eksperymentu, który wymyka się spod kontroli.

24-25 kwietnia 2026: "Cuckoo"

Koncepcja i wykonanie: Jaha Koo

Na finał cyklu "post scriptum" spotkanie z teatrem dokumentalnym o niezwykłej wrażliwości. Południowokoreański twórca Jaha Koo wchodzi w dialog z... trzema ryżowarami. To słodko-gorzka opowieść o dwóch dekadach historii Korei i presji sukcesu, w której humor przeplata się z głęboką melancholią. Humor przeplata się tu z mrokiem, a codzienny przedmiot kuchenny staje się świadkiem samotności w świecie podporządkowanym technologii.