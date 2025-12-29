Komorowska, Englert, Pankiewicz, Baka na teatralnej scenie, czyli Boska Komedia: post scriptum
Choć Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia zakończył się w Krakowie 14 grudnia, to nie koniec emocji dla miłośników sztuki scenicznej. "Boska Komedia: post scriptum" to cykl wydarzeń, który pozwoli przedłużyć festiwal aż do wiosny 2026 roku. Co wydarzy się w tym czasie? Na scenie widzowie zobaczą takie gwiazdy kina, jak Maja Komorowska, Jan Englert, Maja Pankiewicz czy Mirosław Baka.
Choć festiwal Boska Komedia już się zakończył, jego organizatorzy przygotowali dla fanów teatru nie lada atrakcje. "Boska Komedia: post scriptum" to cykl wydarzeń, który pozwoli przedłużyć festiwal aż do kwietnia 2026 roku.
Co zostanie pokazane pod znakiem Boskiej? Widzowie w Krakowie będą mogli na scenicznych deskach zobaczyć takie gwiazdy teatru i kina, jak Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Jan Englert, Maja Pankiewicz czy Mirosław Baka.
24-25 stycznia 2026: "Ciemności kryją ziemię"
Reżyseria: Tomasz Fryzeł | Teatr Wybrzeże w Gdańsku
W obsadzie m. in. Mirosław Baka, Piotr Biedroń, Maciej Konopiński
Adaptacja głośnej powieści Jerzego Andrzejewskiego staje się w rękach reżysera laboratorium władzy i ideologii. Kiedy Wielki Inkwizytor Tomas Torquemada przekracza bramy Villa-Réal, klasztor zamienia się w scenę konfrontacji, która redefiniuje pojęcia wiary i strachu.
31 stycznia - 1 lutego 2026: "Żar"
Reżyseria: Jan Englert | Teatr Polonia w Warszawie
Na scenie: Maja Komorowska, Jan Englert i Daniel Olbrychski w adaptacji prozy Sándora Máraiego. To studium dawnej przyjaźni i namiętności, które nie stygną mimo upływu lat. Czy wspomnienia mogą ocalić relację, czy jedynie dopalić ją do popiołu?
21-22 marca 2026: "The Employees"
Reżyseria: Łukasz Twarkowski | Teatr Studio w Warszawie
W obsadzie m. in. Dominika Biernat, Daniel Dobosz, Maja Pankiewicz
Dystopijny świat przyszłości. Statek kosmiczny, na którym ludzie i humanoidy pracują według absurdalnych, biurokratycznych procedur. "The Employees" zabiera publiczność w podróż po świecie, w którym zaciera się granica między człowiekiem a sztuczną inteligencją, a fundamentalne pytanie brzmi: co właściwie tworzy świadomość? Spektakl - podobnie jak powieść Olgi Ravn - układa się z fragmentów relacji załogi, niczym raporty z eksperymentu, który wymyka się spod kontroli.
24-25 kwietnia 2026: "Cuckoo"
Koncepcja i wykonanie: Jaha Koo
Na finał cyklu "post scriptum" spotkanie z teatrem dokumentalnym o niezwykłej wrażliwości. Południowokoreański twórca Jaha Koo wchodzi w dialog z... trzema ryżowarami. To słodko-gorzka opowieść o dwóch dekadach historii Korei i presji sukcesu, w której humor przeplata się z głęboką melancholią. Humor przeplata się tu z mrokiem, a codzienny przedmiot kuchenny staje się świadkiem samotności w świecie podporządkowanym technologii.