Komiczka zakpiła z gwiazdora. Nie spodziewała się takiej odpowiedzi

Jakub Izdebski

Nikki Glaser gościła w programie wieczornym "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Komiczka, która prowadziła dwie ostatnie gale rozdania Złotych Globów, słynie z ciętego poczucia humoru. Zdradziła jednak, że chociaż jej dowcipy są uszczypliwe, nie ma zamiaru nikogo obrazić. Okazało się, że Leonardo DiCaprio, który stał się celem jej żartów, w zabawny sposób podziękował jej za uwagę.

Nikki Glaser podczas rozdania Złotych Globów w 2025 rokuRich Polk/GG2025Getty Images

W czasie rozdania Złotych Globów w 2026 roku Glaser skupiła się na życiu miłosnym 51-letniego gwiazdora "Jednej bitwy po drugiej". "Leonardo DiCaprio, jaką on ma karierę!" - zaczęła. "Niezliczone, legendarne występy, pracowałeś z każdym wielkim reżyserem, wygrałeś trzy Złote Globy i Oscara - i, co najbardziej imponujące, osiągnąłeś to wszystko, zanim twoja dziewczyna skończyła trzydzieści lat".

Okazało się, był to wstęp do właściwego dowcipu. "Leo, przepraszam za ten żart. Jest tani. Próbowałam wymyślić coś innego, ale poza tym nic o tobie nie wiemy. Nie ma nic więcej. Otwórz się! Mówię serio. Szukałam wszędzie! Swego najbardziej szczegółowego wywiadu w życiu udzieliłeś w 1991 roku dla magazynu 'Teen Beat'. Twoje ulubione danie to wciąż 'makaron, makaron i jeszcze więcej makaronu'"?

Nikki Glaser na gali rozdania Złotych Globów w 2026 roku
Co Leonardo DiCaprio przesłał Nikki Glaser?

W rozmowie z Jimmym Fallonem w "The Tonight Show" Glaser przyznała, że bardzo długo szukała dobrego dowcipu na temat DiCaprio. Podkreśliła, że wszyscy żartują z jego życia randkowego. "To trwa od zawsze. Na pewno dłużej, niż jego obecna dziewczyna ma lat" - stwierdziła.

Komiczka dodała, że po gali wysłała kwiaty do wszystkich osób, z których się nabijała. "Robię to, żeby podziękować. To jeden z powodów, dlaczego odniosłam sukces" - tłumaczyła. "Tylko jedna osoba przesłała coś w zamian - Leonardo DiCaprio. Dostałam od niego koszyk makaronu. To było zabawne. I dobre. Jakaś część mnie zaczęła się zastanawiać, czy Leo nie ma ochoty na randkę".

