Komedia romantyczna „Marry Me” z Jennifer Lopez trafi do kin dopiero w 2022 roku

Po chwilowej przerwie w doniesieniach o kolejnych przesunięciach premier filmowych, teraz pojawiła się informacja, że taki los spotkał następną produkcję. To komedia romantyczna „Marry Me” z Jennifer Lopez i Owenem Wilsonem w rolach głównych. Film ten miał pojawić się w kinach 14 maja tego roku. Widzowie będą mogli go jednak zobaczyć niemal rok później, bo 11 lutego 2022 roku. Tym samym „Marry Me” stało się jedną z przyszłorocznych, walentynkowych propozycji filmowych.

Owen Wilson z Jennifer Lopez na planie filmu "Marry Me" /James Devaney/GC Images /Getty Images

Podobnie jak w przypadku innych tego typu przesunięć, przełożenie premiery "Marry Me" na przyszły rok spowodowane jest wpływem pandemii COVID-19 na przemysł filmowy, a w szczególności kina. Obostrzenia związane z ich funkcjonowaniem sprawiają, że kalendarz premier na 2021 rok jest już wypełniony po brzegi filmami, które miały pojawić się w ubiegłym roku. Co za tym idzie, nowe produkcje automatycznie przesuwane są na rok kolejny. W sytuacji, kiedy i te terminy nie są do końca pewne - wszystko uzależnione jest od przebiegu pandemii - trudno mówić ze stuprocentową pewnością, że premiera "Marry Me" w 2022 roku dojdzie do skutku.



Razem z ogłoszeniem nowej daty premiery filmu z Lopez i Wilsonem, studio Universal poinformowało również, że 28 stycznia 2022 roku pokaże w kinach niezatytułowany projekt realizowany przez wytwórnię Blumhouse. Nieznane są dokładniejsze szczegóły tej premiery. Niewykluczone, że mowa o jednym z filmów, których bohaterami są klasyczne filmowe potwory takie jak Dracula, Mumia czy Frankenstein.



Jennifer Lopez: Marzenia o aktorstwie 1 / 19 Jennifer Lopez od dzieciństwa marzyła, by zostać aktorką, jednak karierę artystyczną zaczynała jako tancerka. Przez kilka lat występowała na scenie w różnego rodzaju rewiach. Z czasem zaczęła się pojawiać także w teledyskach. Jej pierwsze prawdziwe osiągnięcie to rola Fly Girl w telewizyjnym programie komediowym "In Living Color" (1991). Tam Lopez wypatrzyła Janet Jackson, która zaangażowała ją do swojego teledysku "That's the Way Love Goes". Jennifer miała nawet jechać na światowe tournée z Jackson, jednak poprosiła gwiazdę, aby ta pozwoliła jej odejść i rozwijać się jako aktorka. Źródło: AKPA udostępnij

Reklama

Scenariusz filmu "Marry Me", którego autorami są John Rogers, Tami Sagher i Harper Dill, powstał na motywach powieści graficznej pod tym samym tytułem autorstwa Bobby’ego Crosby’ego. Bohaterką filmu jest gwiazda muzyki pop (w tej roli Lopez), która na chwilę przed hucznym ślubem z narzeczonym rockmanem (Maluma) dowiaduje się o jego zdradzie. Jako że wesele ma się odbyć w Madison Square Garden, zdesperowana wokalistka wybiera z tłumu widzów jednego z nich i bierze ślub właśnie z nim. To rozwiedziony nauczyciel matematyki (Owen Wilson). Jennifer Lopez i Maluma skomponowali do filmu "Marry Me" kilka oryginalnych piosenek.

Nie są to pierwsze trudności związane z projektami aktorskimi zaplanowanymi przez Jennifer Lopez. Niespodziewanie trzeba było zmieniać obsadę innej romantycznej komedii z jej udziałem, filmu "Shotgun Wedding". Z roli zrezygnował oskarżany o kanibalizm Armie Hammer, a zastąpił go Josh Duhamel.