"Świąteczny skok" zmierza na Netfliksa. Szykuje się zimowy hit?

Netflix po raz kolejny wzbogaci swoją ofertę o film oryginalny. Tym razem będzie to dynamiczna komedia romantyczna osadzona w okresie zimowym. "Świąteczny skok" to propozycja dla tych, którzy kochają romantyczne historie, ale oczekują od świątecznych filmów odrobiny adrenaliny. Tym razem zamiast grzecznych prezentów dostaniemy flirt, chaos i mnóstwo śmiechu.

Film pokaże historię Sophii i Nicka - drobnych złodziejaszków, którzy w Wigilię obiorą sobie za cel obrabowanie najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego. Ona jest pracownicą sklepu, on - mechanikiem. Mimo pierwotnej niechęci, zdecydują się współpracować, by zrealizować skok. Z czasem sprawy skomplikują się przez łączące ich uczucie i sekrety, które wyjdą na jaw.

Reklama

Kogo zobaczymy w świątecznej propozycji Netfliksa? W obsadzie gwiazda "Sex Education"

W Sophię wcieli się Olivia Holt najbardziej znana jest ze swojej roli w "Cloak & Dagger", w którym wcieliła się w Tandy Bowen. W swoim portfolio może pochwalić się też występami w "Heart Eyes", "Cruel Summer", "Z kopyta" czy "To nie ja". Na ekranie w roli Nicka partnerować jej będzie gwiazdor znany z czterech sezonów netfliksowego hitu - "Sex Education" - w którym grał Adama Groffa. Connor Swindells w ostatnim czasie wystąpił także w "Barbie", "Bez śladu", "Scoop" czy "Emmie".

Obok głównych aktorów na ekanie pojawią się też Peter Serafinowicz, Lucy Punch, Poppy Drayton, Ed Kear, James Dryden, Aylin Scott, Anabel Kutay, Michael Salami, Alara-Star Khan, Natasha Joseph, Ntierna Xavier Knight, Ada Player i Mariah Louca.

"Świąteczny skok" - kiedy premiera?

"Świąteczny skok" ("Jingle Bell Heist") pojawi się na Netfliksie za kilka miesięcy. Film zobaczymy w serwisie dokładnie 26 listopada 2025 roku.

Za reżyserię przedsięwzięcia odpowiada Michael Fimognari, a za scenariusz Abby McDonald. Film jest produkowany przez Matta Kaplana i Ace Entertainment. Producentami wykonawczymi są Braden Bochner, Chriss Foos i Mark Lane.

Zobacz też: "Amadeusz": porywające widowisko po latach znowu na ekranach kin!