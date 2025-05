"Miszmasz, czyli kogel-mogel 3": kontynuacja kultowych komedii

Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) - celebrytka i słynna sekstrenerka - wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) - buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy.

"Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" to trzecia odsłona kultowej serii zapoczątkowanej filmem "Kogel-mogel" z 1988 roku. Reżyserem filmu jest Kordian Piwowarski, a scenariusz napisała Ilona Łepkowska. Kolejne odsłony to "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" oraz "Baby boom, czyli kogel-mogel 5". "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" obejrzało ponad 2,39 miliona widzów w kinach.

"Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" zostanie dzisiaj, 7 maja 2025 roku, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.10.

