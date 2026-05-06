"Logan Lucky" to komedia kryminalna Stevena Soderbergha (twórcy takich kinowych przebojów jak "Erin Brockovich", "Traffic" czy kultowej serii "Ocean's") z plejadą gwiazd w obsadzie.

"Logan Lucky": o czym opowiada film?

Nad rodziną Loganów od dziesięcioleci ciąży klątwa. Każde nowe pokolenie żyje równie szarym i biednym życiem jak poprzednie. Bracia Jimmy (Channing Tatum) oraz Clyde (Adam Driver) postanawiają to zmienić. I choć nie mają predyspozycji do gangsterki, Loganowie planują brawurowy skok podczas najsłynniejszych amerykańskich wyścigów samochodowych - NASCAR w Karolinie Północnej.

Jimmy i Clyde werbują do współpracy swoją siostrę Mellie (Riley Keough). Żeby zdobyć pieniądze, potrzebują też pomocy prawdziwego kryminalisty. Joe Bang (Daniel Craig) jako jedyny w tej ekipie ma doświadczenie w rabunkach, ale chwilowo przebywa w więzieniu. Dwaj bracia, jedno zadanie, kilka "specjalnych" umiejętności i plan, który nie ma prawa się udać - a jednak działa. To jednak dopiero początek ich prawdziwych kłopotów.

"Logan Lucky" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Logan Lucky" zostanie wyemitowany dziś, 6 maja o godzinie 20:50 w Polsacie.

