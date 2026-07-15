Reżyser James Gunn mówił wcześniej, że postać na pewno pojawi się w kolejnych filmach należących do Kinowego Uniwersum DC. Maridueña wcielił się w superbohatera po raz pierwszy w "Blue Beetle" Ángela Manuela Soto z 2023 roku. Zagrał Jaime'ego Reyesa, latynoskiego młodzieńca, który zyskuje nadzwyczajne moce, gdy skarabeusz z kosmosu łączy się z jego ciałem.

"Byłem pod wrażeniem zdolności Maridueñy, który świetnie wypadał w scenach komediowych i emocjonalnych" - mówił Peter Safran, jeden z szefów DC Studios w 2023 roku przy okazji premiery "Blue Beetle".

Co wiemy o "Man of Tomorrow"?

W "Man of Tomorrow" Superman (David Corenswet) i Lex Luthor (Nichola Hoult) będą musieli współpracować przeciwko większemu zagrożeniu. Tym okaże się Brainiac (Lars Eidinger), android z planety Colu. Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy.

W filmie powrócą znani z "Supermana" Rachel Brosnahan (Lois Lane), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Frank Grillo (Rick Flag Sr.), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) i Maria Gabriela de Faria (The Engineer).

Do obsady dołączył także Aaron Pierre jako John Stewart/Zielona Latarnia. Postać zadebiutuje w serialu "Lanterns" 16 sierpnia 2026 roku. Poinformowano również o angażu Adrii Arjony i Matthew Lillarda. Nie ujawniono jednak, w kogo się wcielą.

"Man of Tomorrow" wejdzie do kin 9 lipca 2027 roku.