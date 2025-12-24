Kolejny pozew uderza w aktora. Nigdy nie skończy tego filmu

W poniedziałek 22 grudnia 2025 roku do kalifornijskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Costnerowi o niewywiązanie się z umowy z wypożyczalnią kostiumów. Gwiazdor "Tańczącego z wilkami" jest jej winien 440 tysięcy dolarów. Właściciel wypożyczalni utrzymuje także, że poniósł dodatkowe koszty z powodu niewywiązania się Costnera z umowy.

Aktor mierzy się już z problemami finansowymi i innymi pozwami, między innymi ze strony kaskaderki Davyn LaBelli. Mimo to szuka funduszy na ukończenie projektu swego życia. Ostatnio starał się sprzedać swoją wizję w Arabii Saudyjskiej. Nie udało się mu jednak podpisać żadnej umowy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Horyzont. Rozdział I" [trailer] materiały prasowe

Saga "Horyzont". Dzieło życie czy największa porażka Kevina Costnera?

Saga "Horyzont", zaplanowana przez Costnera jako dzieło jego życia, miała składać się z czterech ponad trzygodzinnych części. "Rozdział 1" debiutował podczas festiwalu w Cannes w maju 2024 roku, a kilka tygodni później wszedł do kin. Jego budżet miał wynieść ponad 100 milionów dolarów. 38 milionów pochodziło z majątku Costnera.

"Rozdział 2" miał wejść do kin w sierpniu 2024 roku. Jednak po chłodnym przyjęciu pierwszej części i jej porażce finansowej film trafił na półkę. Pierwsze pokazy odbyły się w czasie festiwalu w Wenecji w 2025 roku. Recenzje nie były najlepsze. Nie wiadomo, kiedy film wejdzie do szerokiej dystrybucji w kinach lub na streamingu.

Costner nadal zamierza nakręcić dwa ostatnie części "Horyzontu". "Rozdział 3" nie ma zamkniętego budżetu. Dotychczas ekipa pracowała nad nim tylko przez dziewięć dni zdjęciowych. Costner rozważał nawet budowę własnego studia filmowego w Utah, by uciąć koszty kolejnego filmu. Tych planów także nie udało się zrealizować.