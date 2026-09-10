Kolejny powrót po ponad 20 latach. Pamiętacie pierwszą część?

"Włoska robota" F. Gary'ego Graya była filmem sensacyjnym z 2003 roku. W rolach głównych wystąpili Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham i Donald Sutherland. Fabuła skupiała się na grupie złodziei, która planuje zemstę na jednym z dawnych członków ekipy. Był to remake brytyjskiej komedii Petera Collinsona z 1969 roku z Michaelem Caine'em i Bennym Hillem w rolach głównych.

Film Graya okazał się sukcesem finansowym. Przy budżecie 60 milionów dolarów zarobił ponad 176 milionów dolarów na całym świecie.

Na jakim etapie są prace nad nową "Włoską robotą"?

Według "Deadline" Paramount prowadzi wstępne rozmowy z Paulem Feigiem w sprawie reżyserii nowej "Włoskiej roboty". Obecnie pracuje on nad kontynuacją "Pomocy domowej". Pierwsza część serii weszła do kin w grudniu 2025 roku i okazała się niespodziewanym hitem, zarabiając na całym świecie ponad 400 milionów dolarów.

Prace nad nową "Włoską robotą" są na bardzo wczesnym etapie preprodukcji. Trwa poszukiwanie scenarzystów. Nie wiadomo, czy fabuła skupiłaby się na bohaterach przedstawionych w produkcji z 2003 roku.