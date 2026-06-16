Po sukcesach "Córek dancingu", "Fugi" i "Silent Twins" Agnieszka Smoczyńska powraca z kolejnym ambitnym projektem. Dystrybutor So FILMS właśnie opublikował pierwsze fotosy z filmu "Hot Spot", w którym u boku międzynarodowej obsady wystąpił Andrzej Konopka, prywatnie mąż Smoczyńskiej.

"Hot Spot": o czym będzie nowy film Agnieszki Smoczyńskiej?

"Hot Spot" to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

"Hot Spot" So FILMS materiały prasowe

W międzynarodowej obsadzie "Hot Spot" znaleźli się Andrzej Konopka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Córki dancingu"), Noomi Rapace ("Dziewczyna z tatuażem", "Prometeusz") oraz Reika Kirishima ("Drive My Car", "Norwegian Wood").

Światowa premiera filmu odbędzie się na Fantasia International Film Festival w Kanadzie, jednym z najbardziej prestiżowych festiwali kina gatunkowego na świecie. Odbywający się od 1996 roku w Montrealu jest uznawany za najważniejsze wydarzenie poświęcone horrorowi, science fiction, fantasy i kinu kultowemu w Ameryce Północnej. To właśnie tutaj swoje filmy prezentowali m.in. Bong Joon-ho, Guillermo del Toro czy Park Chan-wook

Reżyserką "Hot Spot" jest Agnieszka Smoczyńska, twórczyni nagradzanych "Córek dancingu", "Fugi" i "The Silent Twins". Film jest polsko-grecką koprodukcją.

"Hot Spot": kolejny międzynarodowy projekt polskiej reżyserki

Agnieszka Smoczyńska (ur. 1978 r.) jest reżyserką i scenarzystką, absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie.

Jej pierwszy pełnometrażowy film fabularny "Córki dancingu" w 2015 r. został doceniony nagrodą za najlepszy debiut podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2018 roku na ekranach kin zadebiutowała "Fuga". Smoczyńska wyreżyserowała również pierwszy polski serial Netfliksa zatytułowany "1983" (wraz z Agnieszką Holland, Kasią Adamik i Olgą Chajdas) oraz trzy odcinki serialu "Wariorr Nun". W 2022 r., zadebiutował z kolei świetnie przyjęty film "Silent Twins", który wygrał Złote Lwy na festiwalu w Gdyni.