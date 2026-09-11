Dotychczasową obsadę "X-Men" ogłoszono podczas targów D23 w sierpniu 2026 roku. Sadie Sink powtórzy rolę Jean Grey z filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Kit Connor wcieli się w Cyclopsa, Inde Navarrette w Rogue, a Maya Boyd w Storm. Christopher Abbott zagra Profesora X, mentora X-Men. Samara Weaving otrzymała rolę Emmy Frost. Z kolei Adam Driver wykreuje Mr. Sinistera, głównego antagonistę filmu.

Za kamerą nowych "X-Men" stanie Jake Schreier, twórca "Thunderbolts*". Scenariusz napisali Joanna Calo (serial "The Bear") i Lee Sung Jin (serial antologiczny "Awantura"). Film ma trafić na duże ekrany 5 maja 2028 roku i będzie częścią Kinowego Uniwersum Marvela.

Maya Boyd, Inde Navarrette, Samara Weaving, Christopher Abbott, Kit Connor, Jake Schreier i Sadie Sink na targach D23 w sierpniu 2026 roku Kevin Mazur Getty Images

Jakich bohaterów zobaczymy w nowym filmie o X-Men?

Według nieoficjalnych informacji filmowa drużyna ma składać się z ośmiu członków: oryginalnego komiksowego składu (Cyclops, Jean Grey, Angel, Beast, Iceman) oraz trzech postaci, które dołączyły do wychowanków Profesora X w późniejszym czasie: Rogue, Storm i Nightcrawlera. Gdyby ta informacja się potwierdziła, oznaczałaby, że do obsadzenia pozostały trzy postacie. Wiadomo, że w filmie nie pojawi się Wolverine, najbardziej znany bohater związany z X-Men.

Najważniejsze role Asy Germanna

Asa Germann był jednym z kandydatów do roli Cyclopsa. Ostatecznie zaangażowano go jako Angela. Aktor zdobył rozpoznawalność dzięki serialowi "Gen V", spin-offowi "The Boys". Później mogliśmy go zobaczyć w "Krzyku 7".

Inne wersje Angela pojawiały się wcześniej w filmach "X-Men: Ostatni bastion" (2006) i "X-Men: Apocalypse" (2016). Wówczas wcielili się w niego Ben Foster oraz Ben Hardy. Bohater, który przyszedł na świat z anielskimi skrzydłami, dzięki którym mógł latać, zadebiutował w pierwszym komiksie z serii "X-Men" w 1963 roku. Stworzyli go Stan Lee i Jack Kirby.