Scenariusz do filmu "The Batman Part II" powstawał od 2022 roku, jednak z powodów osobistych reżyser Matt Reeves miał problem z jego ukończeniem, a planowana data rozpoczęcia zdjęć była nieustannie przesuwana. Choć pierwotnie produkcja miała trafić do kin w październiku 2027 roku, dość szybko poinformowano o czteromiesięcznym opóźnieniu. To jednak nie koniec problemów - z najnowszych doniesień wynika, że film może zadebiutować jeszcze później.

"The Batman Part II": premiera filmu znowu przesunięta. Wydano specjalne oświadczenie

Warner Bros. i DC Studios poinformowały o wstrzymaniu prac nad filmem "The Batman Part II". Powodem mają być osobiste sprawy Matta Reevesa.

"Produkcja filmu 'The Batman Part II' została tymczasowo wstrzymana, podczas gdy Matt Reeves skupia się na sprawach rodzinnych. Matt ma pełne wsparcie ze strony DC Studios i nie możemy się doczekać, aby wkrótce kontynuować tę przygodę" - poinformował rzecznik w oświadczeniu.

Po pierwszym opóźnieniu szef DC Studios, James Gunn, próbował uzasadnić zmianę daty premiery, powołując się na to, że w przypadku wielkich hitów kinowych wieloletnie przerwy między kolejnymi częściami nie są niczym nowym.

"Szczerze mówiąc, pięcioletnia przerwa lub dłuższa jest dość powszechna w przypadku sequeli. 7 lat między filmami 'Obcy' a 'Obcy: Decydujące starcie'. 14 lat między produkcjami z serii 'Iniemamocni'. 7 lat między dwiema pierwszymi częściami 'Terminatora'. 13 lat między filmami z serii 'Avatar'. 36 lat między filmami z serii 'Top Gun'. I oczywiście sześć lat między 'Strażnikami Galaktyki 2' a 'Strażnikami Galaktyki 3'" - napisał wówczas na Threads.

"Batman": film z Robertem Pattinsonem cieszył się dużą popularnością

"Batman" z Robertem Pattinsonem w tytułowej roli wszedł do kin 4 marca 2022 roku. Zarobił na całym świecie 773 miliony dolarów i spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. Doczekał się także trzech nominacji do Oscara: za charakteryzację, dźwięk i efekty specjalne. W 2024 roku ukazał się jego serialowy spin-off "Pingwin".

Szczegóły fabuły drugiej części są nadal trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja kontynuacji będzie rozgrywała się zimą, a historia ma znacznie się różnić od pierwszej odsłony. Obok Roberta Pattinsona zobaczymy ponownie Jeffreya Wrighta (komisarz Jim Gordon), Andy'ego Serkisa (Alfred Pennyworth) i Colina Farrella (Oz Cobb/Pingwin). Do obsady dołączą Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Sebastian Koch i Brian Tyree Henry.

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