Kolejne nepobaby w Hollywood. Dumny ojciec planuje już emeryturę

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Czy Homer Gere przebije popularnością swojego słynnego ojca? Młody aktor, który wystąpił m.in. w "Euforii", zyskuje coraz większe uznanie w branży filmowej. Dumny ojciec nie szczędzi mu pochwał.

Homer GereGilbert FloresGetty Images

Richard Gere może poszczycić się imponującym dorobkiem aktorskim, jednak obecnie coraz częściej uwagę mediów przykuwa jego życie rodzinne. Aktor jest ojcem trójki dzieci: z byłą żoną, Carey Lowell, ma 26-letniego syna Homera, natomiast z obecną małżonką, Alejandrą Silvą, wychowuje 6-letniego Alexandra i 5-letniego Jamesa.

Od jakiegoś czasu najwięcej emocji budzi najstarszy syn gwiazdora, który niedawno pojawił się w 3. sezonie popularnego serialu "Euforia". Czy Homer Gere na stałe pójdzie w ślady ojca?

Homer Gere: debiut ma już za sobą

Homer Gere urodził się 6 lutego 2000 roku. Richard Gere przyznał w rozmowie z magazynem "The Guardian" w 2002 roku, że narodziny pierwszego syna były dla niego wyjątkowym wydarzeniem i nigdy nie miał trudności w opiece nad nim. Choć małżeństwo aktora z Carey Lowell rozpadło się po 14 latach, Homer zawsze utrzymywał bliski kontakt z ojcem.

W 2018 roku ukończył Hackley School, a następnie podjął studia na Brown University, gdzie zgłębiał psychologię i sztuki wizualne. Choć przez długi czas wydawało się, że nie wybierze ścieżki artystycznej, ostatecznie zdecydował się stanąć przed kamerą. Przez większość życia unikał mediów społecznościowych i branżowych eventów, za co jest wdzięczny swojemu ojcu.

"Nie mieszkaliśmy w Los Angeles, nie zabierałem go na festiwale. Chciałem, żeby był po prostu dzieckiem i on mi teraz za to dziękuje. Mówi: dzięki, że nie robiłeś tego wcześniej" - wspominał Richard Gere.

W ostatnim czasie sytuacja jednak się zmieniła. Homer nie tylko pojawił się u boku ojca na premierze drugiego sezonu serialu "Agencja", ale także na poważnie zainteresował się filmem. 

"On też zaczął grać. Nagle się tym zainteresował i wydaje mi się, że mu się to podoba. Pisze i reżyseruje własne małe filmy, więc mamy teraz wspólny język" - mówił Richard Gere w rozmowie z "Vanity Fair Spain".

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Dumny rodzic ujawnił również, że choć nie widział jeszcze wszystkich odcinków "Euforii" z synem, jest pod wrażeniem jego naturalnego talentu. Okazuje się również, że młody Gere współpracował już z samym Oliverem Stonem przy jego nowym filmie.

"Jest w tym naprawdę dobry. Ma wrodzoną intuicję, wie, co robi" - podkreślił aktor.

Kolejnym dużym projektem Homera jest "The Shards", gdzie wystąpi u boku Kai Gerber. Co ciekawe, Kaia jest córką Cindy Crawford, z którą Richard Gere był związany w latach 1991-1995.

"To naprawdę świetny młody człowiek, który rozumie, o co chodzi w tej branży. Ma odpowiedni charakter, żeby poradzić sobie z wyzwaniami Hollywood" - podsumował ojciec. Lawinę pochwał zakończył z uśmiechem: "Mogę już odejść na emeryturę! Przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu".

"Tony" [trailer]materiały dystrybutora
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