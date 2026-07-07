Krieps to urodzona Luksemburgu aktorka, o której zrobiło się głośno za sprawą "Nici widmo" Paula Thomasa Andersona. W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć ją w filmach "Słone lato", "Father Mother Sister Brother" oraz "Werdykt".

George MacKay to brytyjski aktor, który zagrał główną rolę w nagrodzonym dwoma Oscarami "1917" Sama Mendesa.

Omar Sy jest francuskim aktorem i komikiem. Światową sławę przyniosła mu główna rola w "Nietykalnych". W ostatnim czasie mogliśmy go zobaczyć między innymi w serialu "Lupin" Netfliksa.

Vicky Krieps w 2023 roku Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Getty Images

Co wiemy o prequelu "Ocean's Eleven"?

Scenariusz filmu napisała Carrie Solomon, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja będzie rozgrywała się w Europie w latach 60. XX wieku. W rolach głównych wystąpią Margot Robbie i Bradley Cooper. Należące do aktorki LuckyChap Entertainment będzie współproducentem obrazu. W obsadzie znaleźli się nominowani do Oscara Monica Barbaro i Wagner Moura oraz komik Josh Gad. Cooper będzie pełnił także funkcję reżysera.

Według niepotwierdzonych informacji film będzie nosił tytuł "Oceans". Robbie i Cooper wcielą się w rodziców Danny'ego i Debbie, którzy przeprowadzą wielki skok podczas zaliczającego się do mistrzostw świata Formuły 1 Grand Prix Monako. Produkcja ma być utrzymana w klimacie "Złodzieja w hotelu" Alfreda Hitchcocka.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". O czym opowiadał kinowy hit?

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha z 2001 roku był remakiem filmu pod tym samym tytułem z Frankiem Sinatrą z 1960 roku. Opowiadał o grupie złodziei pod wodzą charyzmatycznego Danny'ego Oceana (George Clooney), która jednej nocy chce obrobić trzy kasyna w Las Vegas. W produkcji wystąpili także Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Elliott Gould, Casey Affleck i Scott Caan.

Film okazał się ogromnym sukcesem. Przy budżecie 85 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 450 milionów. Doczekał się dwóch sequeli z 2004 i 2007 roku oraz spin-offa "Ocean's 8" z 2018 roku, który skupiał się na granej przez Sandrę Bullock Debbie Ocean, siostrze Danny'ego.