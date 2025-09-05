Kolejna znakomitość w obsadzie. Ilość gwiazd w polskim filmie zwala z nóg

"Lalkę" ekranizowano dotąd dwa razy. Pierwszej próby przeniesienia powieści na ekran podjął się Wojciech Has. W 1968 roku nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.

Reklama

Teraz powstają dwie kolejne adaptacje powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego oraz serial Netfliksa, za który odpowiada Paweł Maślona.

Zachwycająca obsada filmowej "Lalki"

"Książka Prusa powstała jako powieść popularna, dla ludzi, a jednak przetrwała próbę czasu i od ponad 135 lat porywa zarówno szerokiego odbiorcę jak literaturoznawców i powieściopisarzy. I taki też marzy mi się film - atrakcyjny, dla ludzi, porywający, chwytający za serce. Film, do którego chce się wracać" - zapewnił Kawalski, który w 2022 roku zachwycił publiczność obrazem "Niebezpieczni Dżentelmeni", niecodzienną komedią kryminalną z gwiazdorską obsadą.

W jego produkcji w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.

Wiemy ponadto, że Ignacego Rzeckiego zagra Marek Kondrat, który specjalnie z tego powodu wraca po latach z aktorskiej emerytury.

W obsadzie "Lalki" znaleźli się również: Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska), Cezary Żak (Baron Dalski), Krystyna Janda (hrabina Karolowa), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski) i Karolina Gruszka (Florentyna).

Maja Ostaszewska jako Baronowa

Do tej wybornej ekipy dołączyła właśnie Maja Ostaszewska, która wcieli się w Baronową Krzeszowską.

"Baronowa Krzeszowska to niezłe ziółko. Zgryźliwa i skłonna do konfliktów - mówi o swojej bohaterce Maja Ostaszewska cytowana przez Filmweb.

"Jej relacja z Baronem jest komiczna. Bardzo lubię grać wyraziste, nieoczywiste postaci" - dodaje aktorka.

Maja Ostaszewska to legenda polskiego kina, dwukrotna laureatka Orła za pierwszoplanowe role kobiece w filmach "Jack Strong" i "Body/Ciało". Znana również z produkcji: "Przystań", "Patrzę na Ciebie, Marysiu", "Prymas - Trzy lata z tysiąca", "Przemiany", "Śniegu już nigdy nie będzie", "Broad Peak" czy serii "Teściowie".

Zdjęcia do "Lalki", których autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr ("Boże Ciało", "Wesele", "Wołyń") już trwają. Producentem filmu jest Gigant Films. Premiera zapowiadana jest na 2026 rok.