Kolejna gwiazda dołącza do obsady "Avengers: Doomsday"

Wygląda na to, że Marvel ma dla nas w zanadrzu jeszcze mnóstwo niespodzianek. Jedną z nich jest bez wątpienia wielki powrót Kate Bishop. Dawno niewidziana bohaterka dołączyła do obsady filmu "Avengers: Doomsday", będącego kontynuacją najsłynniejszej serii MCU.

Hailee Steinfeld, która wcieliła się w postać Kate Bishop w serialu Disney+ "Hawkeye", podzieliła się z fanami radosną nowiną podczas trasy promocyjnej swojego nowego filmu "Hokus: Królestwo magii". Na profilu aktorki na Instagramie pojawiło się nagranie powstałe we współpracy z Disneyem i Marvelem, w którym niebezpośrednio potwierdza swój udział w "Avengers: Doomsday".

"Hej! Jestem tu z okazji mojego nowego filmu 'Hokus: Królestwo magii', ale wygląda na to, że ktoś przyniósł krzesło z innego filmu..." - powiedziała, wskazując na krzesło ze swoim nazwiskiem i przyczepioną do niego zieloną wstążką, co jasno wskazuje na to, że Hailee Steinfeld, podobnie jak wiele innych słynnych postaci uniwersum, powróci w "Avengers: Doomsday".

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"Avengers: Doomsday": najbardziej widowiskowy film Marvela?

"Avengers: Doomsday: to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Blockbuster braci Russo zgromadzi potężną grupę aktorów na stałe związanych z uniwersum Marvela oraz tych, którzy za sprawą filmu zaliczą w nim swój wielki powrót. Tytuł od wielu miesięcy budzi ogromne oczekiwania i ekscytację wśród fanów, którzy natychmiast wykupili całą pulę biletów w przedsprzedaży (dochód przekroczył 125 milionów dolarów).

Kontynuacja "Końca gry" opowie o zmaganiach Thora, Fantastycznej Czwórki, Thunderbolts i wielu innych komiksowych superbohaterów, którzy tym razem stoczą walkę z nikczemnym Doktorem Doomem chcącym przejąć kontrolę nad multiwersum.

W filmie wystąpią m.in. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Florence Pugh, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ian McKellen, Patrick Stewart, Paul Rudd i Tom Hiddleston.

Premiera "Avengers: Doomsday" odbędzie się 16 grudnia 2026 roku.