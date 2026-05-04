Już od jakiegoś czasu wiemy, że kultowa animacja Disneya "Zaplątani" powróci w wersji aktorskiej. Hit z 2010 roku opowiedział na nowo historię zaginionej księżniczki, która większość swojego życia spędziła zamknięta w wieży przez kobietę udającą jej matkę. Gdy przez przypadek trafia do niej przystojny złodziejaszek Flynn Rider, Roszpunka wchodzi z nim w układ. Odkrywa życie na nowo i - oczywiście - w filmie nie zabrakło miłości z nowo poznanym rozrabiaką.

Film, będący fenomenem popkultury, zarobił ponad 590 milionów dolarów na całym świecie, nic więc dziwnego, że Disney pragnie wycisnąć z tego nieco więcej.

Nowe nazwiska w obsadzie

Wiemy już, że w parę głównych bohaterów, Roszpunkę i Flynna, wcielą się Teagan Croft i Milo Manheim. Jako Gertrudę zobaczymy Kathryn Hahn, a teraz do obsady dołączył Diego Luna.

Aktor dołączy do projektu w roli stworzonej specjalnie na potrzeby filmu. Niewiele jeszcze wiemy o nowej postaci, bo szczegóły scenariusza są ciągle ściśle tajne. Diego Luna jest ściśle związany z Disneyem - niedawno mogliśmy go oglądać w serialu "Andor" ze świata "Gwiezdnych wojen". Kolejnym dużym filmem aktora będzie "Ceniza en la boca", dramat, który wyreżyserował i współtworzył, będący adaptacją hiszpańskojęzycznej powieści. Premiera filmu odbędzie się 13 maja na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Zdjęcia do "Zaplątanych" ruszą w czerwcu w Hiszpanii. Scenariusz napisali Jennifer Kaytin Robinson i Michael Montemayor. W grudniu 2024 roku dowiedzieliśmy się, że reżyser filmu "Król rozrywki", Michael Gracey, dołączył do ekipy, aby wyreżyserować film.

Głośno mówiło się o tym, że Scarlett Johansson rozważała rolę Matki Gertrudy, ale ostatecznie wycofała się z projektu.