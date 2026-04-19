Kolejna gwiazda w obsadzie sequela kinowego hitu. Co wiemy o filmie?

Krystian Zając

Znany z "Gry o tron" Charles Dance najprawdopodobniej pojawi się niebawem w kolejnej, tym razem filmowej superprodukcji. Deadline donosi, że aktor ma duże szanse na dołączenie do obsady filmu "Batman II".

"Batman II": Co wiemy o filmie?

Choć nie jest to potwierdzone, uważa się, że Dance zagra Charlesa Denta, ojca prokuratora okręgowego Gotham Harveya Denta, w którego wcieli się Sebastian Stan. Filmową żoną tego ostatniego najpewniej zostanie Scarlett Johansson.

Oczywiście jako tytułowego superbohatera zobaczymy ponownie Roberta Pattinsona. Autorem scenariusza i reżyserem podobnie jak w przypadku części pierwszej będzie Matt Reeves.

DC Studios nie skomentowało jak dotąd dołączenia Dance'a do filmu.

Prace produkcyjne "Batmana II" ruszą wiosną, a jego premiera w kinach zaplanowana została na 1 października 2027 roku. Producentami są kierujący DC - James Gunn i Peter Safran, a także Dylan Clark.

"Batman" Reevesa był pierwszym kinowym hitem Warner Bros. po pandemii. Film zarobił 369,3 miliona dolarów w USA i 772 miliony dolarów na całym świecie.

Charles Dance: Z władzą mu do twarzy

Rola Charlesa Denta wydaje się idealnie pasować do Dance'a, znanego przede wszystkim z roli Tywina Lannistera w przebojowym serialu "Gra o tron". W produkcji HBO siał postrach jako jeden z najpotężniejszych i najbardziej zdradzieckich mężczyzn w całym Westeros, teraz będzie odznaczał się podobnymi atrybutami tyle że w Gotham City.

Dance ostatnio zagrał ojca tytułowego bohatera w nagrodzonym trzema Oscarami horrorze Netfliksa "Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro. Pojawił się również w serialu "Dzień Szakala" stacji Peacock.

