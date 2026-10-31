Kolejna gwiazda w nowym projekcie mistrza kina. Jego poprzedni film był wielkim hitem

"The Origin of the World": Nowy film Brady'ego Corbeta

Brady'ego Corbeta znamy z takich produkcji jak "W tłumie", "Vox Lux" czy "Dzieciństwo wodza". Jego najnowszy film zatytułowany "Brutalista" otrzymał w zeszłym roku dziesięć nominacji do Oscara, a ostatecznie zdobył trzy statuetki: w kategoriach najlepsza męska rola pierwszoplanowa (Adrien Brody), muzyka (Daniel Blumberg) i zdjęcia (Lol Crowley).

Kolejny film artysty ma nosić tytuł "The Origin of the World". Jego fabuła na razie pozostaje tajemnicą. Brady Corbet zdecydował się jednak wyjawić, w jakich latach usytuowana będzie historia.

"Obejmuje okres od XIX wieku do współczesności - po prostu koncentruje się głównie na latach 70. Film naprawdę, naprawdę wymyka się gatunkowi" - powiedział w wywiadzie dla "Hollywood Reporter". Podobno do realizacji produkcji mają zostać użyte rzadkie kamery 65 mm.

Reżyser zdradził również, że jego nowa realizacja nie będzie należała do krótkich. W rozmowie podczas Storyhouse Screenwriting Festival w Dublinie Corbet wyjawił, że aktualny scenariusz ma aż 200 stron! Przypomnijmy, że "Brutalista" miał scenariusz składający się ze 165 stron i trwał 216 minut!

Obsada pełna gwiazd

Jakiś czas temu ogłoszono, że w głównej roli w "The Origin of the World" zobaczymy Lily McInerny. W obsadzie znaleźli się również: Joe Alwyn, Selena Gomez, Michael Fassbender i Cate Blanchett. Co ciekawe, ostatnia dwójka aktorów spotkała się niedawno również na planie thrillera "Szpiedzy".

Teraz do obsady produkcji dołączyła Taylor Russell, kanadyjska aktorka znana z takich filmów, jak "Escape Room: Najlepsi z najlepszych" i "Zagubieni w kosmosie". Największą popularność przyniosła jej główna rola w "Do ostatniej kości" Luki Guadagnino.