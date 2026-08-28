Thriller kryminalny Michaela Manna z 1995 roku, "Gorączka", doczeka się kontynuacji. Reżyser zrealizuje produkcję, która będzie zarazem prequelem i sequelem klasycznej produkcji.

"Gorączka 2": co wiemy?

Oryginalna "Gorączka" z 1995 roku opowiadała historię mistrza złodziei Neila McCauleya (Robert De Niro), który planuje swój ostatni skok, podczas gdy depcze mu po piętach obsesyjny detektyw z Los Angeles, Vincent Hanna (Al Pacino). Produkcja okazała się gigantycznym sukcesem artystycznym i komercyjnym, jednak na kontynuację fani musieli czekać bardzo długo.

Obecnie do mediów dotarły świeże informacje dotyczące prac castingowych. Reżyser chce, aby w nadchodzącej produkcji rolę Charlene zagrała Odessa Young ("Schody"). Na ten moment nie wiadomo jednak, na jakim etapie znajdują się trwające negocjacje, a przedstawiciele Prime Video odmawiają komentarza w tej sprawie. Postać Charlene to żona Chrisa Shiherlisa, w którego w oryginale wcielał się Val Kilmer.

Młoda aktorka ma ostatnio bardzo dobrą passę - wystąpiła u boku Jeremy'ego Allena White'a w filmie biograficznym o Bruce'ie Springsteenie "Springsteen: Ocal mnie od nicości", a niedawno zakończyła również zdjęcia do serialu kryminalnego Netfliksa "Rabbit, Rabbit", w którym główną rolę gra Adam Driver.

Z kolei informatorzy donoszą, że María Cid jest faworytem Manna do roli Gabi - nowej postaci w serii, będącej córką dziewczyny Neila McCauleya w części stanowiącej sequel.

Jeśli umowy zostaną oficjalnie sfinalizowane, Young i Cid dołączą do i tak niezwykle imponującej obsady. W filmie wystąpią już m.in. Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver, Stephen Graham oraz Jason Clarke.

Michael Mann stanie za kamerą jako reżyser, opierając się na własnym scenariuszu. Tekst powstał na bazie powieści autorstwa Manna oraz Meg Gardiner, która swego czasu wylądowała na pierwszym miejscu listy bestsellerów "New York Timesa".

Za realizację projektu odpowiadają Amazon MGM Studios oraz United Artists. W gronie producentów znaleźli się sam Michael Mann, Jerry Bruckheimer (Jerry Bruckheimer Films) oraz Scott Stuber i Nick Nesbitt z UA. Rolę producentów wykonawczych powierzono natomiast Ericowi Rothowi i Shane'owi Salerno, a dystrybucję kinową na całym świecie poprowadzi Amazon MGM.