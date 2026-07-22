Fala nadchodzi. Poznaj motyw przewodni 17. Festiwalu Kamera Akcja

"Fala - hasło tegorocznej 17. edycji Festiwalu Kamera Akcja - przywołuje ruch, zmianę i energię czegoś, co dopiero nadchodzi. Otwiera przestrzeń dla nowych zjawisk oraz świeżych sposobów myślenia o kinie, ale może też wymykać się spod kontroli. Dziś jesteśmy zanurzeni w ciągłym przepływie treści, w którym żadna opinia nie pozostaje bez echa. Recenzja, rozmowa po seansie czy zdanie opublikowane w sieci może uruchomić kolejne reakcje i zmienić kierunek dyskusji, a nawet stać się viralem. Interesuje nas fala jako impuls. Nie proponujemy odpowiedzi. Proponujemy falę pytań, dyskusji i pokazów, które - mamy nadzieję - rozejdą się szerzej, uruchamiając w festiwalowiczach falę przemyśleń" - mówi Malwina Czajka, dyrektorka Festiwalu.

Plakat tegorocznej edycji autorstwa Arkadiusza Jaworka nawiązuje do tegorocznego hasła pokazując myślenie jako proces płynny, zmienny i trudny do zamknięcia w gotowych ramach. Mocną, uporządkowaną typografię oplatają organiczne, neonowe formy, które unoszą się w przestrzeni, przenikają kompozycję i wymykają się jej granicom.

"Przypominają, że kino odbieramy przez emocje, intuicję i wrażenia, które nie zawsze układają się w logiczny porządek. Gusta widzów rozwijają się, zmieniają z upływem czasu oraz często mieszczą w sobie pozorne sprzeczności. Fala może zapowiadać zarówno odrodzenie, jak i moment, w którym jej siła zaczyna nas zalewać. Właśnie pomiędzy tymi znaczeniami będzie poruszać się 17. Festiwal Kamera Akcja. Nie interesuje nas kino, które pozostawia wszystko na swoim miejscu. Szukamy filmów, rozmów i doświadczeń, które poruszają, prowokują do myślenia i zmieniają perspektywę i formę. Fala jest symbolem tej energii - momentu, w którym wychodzimy poza utarte schematy i otwieramy się na nowe spojrzenia" - mówi Przemek Glajzner, dyrektor Festiwalu.

Co znajdzie się w programie festiwalu?

W programie 17. Festiwalu Kamera Akcja znajdzie się ponad osiemdziesiąt seansów filmów pełno- i krótkometrażowych oraz ponad 20 spotkań, paneli oraz warsztatów z nagradzanymi na międzynarodowych festiwalach twórcami. To prawdziwa gratka, dla tych, którzy w zabieganym świecie chcą w cztery dni przyjrzeć się trendom światowego kina w pigułce.

Kiedy odbędzie się 17. Festiwal Kamera Akcja?

17. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 22 do 25.10.2026 r. w Łodzi oraz online od 19 do 21.10.2026 r. na platformie Think Film.