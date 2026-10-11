Jeremy Strong urodził się 25 grudnia 1978 roku w Bostonie. W młodości jego idolami byli tacy aktorzy jak Daniel Day-Lewis, Al Pacino i Dustin Hoffman. Podziwiał ich za oddanie, z jakim podchodzili do swoich ról i postanowił pójść w ich ślady.

"Sukcesja" wyniosła go na szczyt. Zdobył szereg prestiżowych nagród

Strong jest absolwentem Uniwersytetu Yale, a w kolejnych latach kontynuował naukę zarówno w Royal Academy of Dramatic Arts w Londynie, jak i w The Steppenwolf Theatre Company w Chicago.

Największym przełomem w jego karierze była rola Kendalla Roya w serialu HBO "Sukcesja", który emitowany był w latach 2018-2023. Za swoją kreację zdobył wiele nagród, w tym Złoty Glob, statuetkę Emmy oraz Satelitę.

"Scenariusz był ucztą, więc brakuje mi tego. Jednak walka Kendalla była trudna do udźwignięcia przez siedem lat. Jest jeszcze wiele rzeczy, które chcę zrobić. [...] Zdaję sobie sprawę, że jest to jeden z głównych rozdziałów mojego życia, ale nie tęsknię za tym" - powiedział w rozmowie z "The Sunday Times", dodając, że rola go "wyniszczyła".

Jeremy Strong poświęca się dla każdej roli. "Nie czuję, że muszę za to przepraszać"

Technika i poświęcenie Jeremy'ego Stronga są widoczne w niemal każdym projekcie, w którym bierze udział. Dzięki stosowanej metodzie wnosi do swoich ról szczególny rodzaj energii, przez co zawsze zapada w pamięć. Jego zaangażowanie w budowanie postaci często wykracza poza standardowe działania wykonywane przez aktorów. Podczas pracy nad danym projektem wnika w charakter bohatera na tyle mocno, że zachowuje jego cechy nawet poza planem. Choć efekty na ekranie rzeczywiście są zjawiskowe, współpracownicy niejednokrotnie narzekali na styl jego pracy.

"Jeśli niektórzy uważają, że traktuję to zbyt poważnie albo zmieniam atmosferę w pomieszczeniu w sposób, który powoduje dyskomfort, to chyba nie czuję, że muszę za to przepraszać. Wierzę - i myślę, że reżyserzy, z którymi pracuję, również w to wierzą - że robię to w służbie materiału" - odpierał zarzuty w jednym z wywiadów.

Poza "Sukcesją" zdobył uznanie publiczności występami m.in. w "Dżentelmenach" Guya Ritchiego, nagrodzonym Złotym Globem "Procesie Siódemki z Chicago" czy w "Wybrańcu", gdzie wcielił się we wpływowego adwokata Roya Cohna.

Jeremy Strong wystąpił jako Mark Zuckerberg. Stanął w obronie założyciela Facebooka

Od 9 października w polskich kinach oglądać można "The Social Reckoning. W sieci konsekwencji". To kolejny po "The Social Network" film opowiadający historię założyciela firmy Meta, miliardera Marka Zuckerberga (Strong przejął tę rolę po Jessem Eisenbergu). Tym razem twórcy skupiają się jednak nie na samej postaci przedsiębiorcy, a na aferze Facebook Papers z 2021 roku. Stojąca za wyciekiem tysięcy wewnętrznych dokumentów firmy Frances Haugen utrzymywała, że władze serwisu społecznościowego były świadome jego negatywnego wpływu na użytkowników.

Za kamerą "The Social Reckoning. W sieci konsekwencji" stanął Aaron Sorkin, laureat nagrody Akademii za scenariusz poprzedniej produkcji.

"Wiem, że [Zuckerberg] jest nielubiany i niepopularny w naszej kulturze, ale nie uważam, że powinni zatrudniać do tej roli aktora, który chce go potępić" - mówił Strong w wywiadzie dla "GQ". Dodał również, że jego zadaniem jako aktora jest zrozumieć punkt widzenia postaci i wiarygodnie zaprezentować go na ekranie.

"Kiedy pracowaliśmy nad filmem, często stawałem w jego obronie przed moim reżyserem. Mam nadzieję, że ten film będzie raczej próbą przedstawienia różnych punktów widzenia niż jednostronnym osądem. Mam wrażenie, że generalnie panuje tendencja do myślenia: to wszystko wina Facebooka, absolutnie wszystko. Kiedy mówimy o erozji prawdy i pogarszającej się jakości debaty publicznej, sposób, w jaki opowiadamy historie, odgrywa w tym bardzo ważną rolę. Właśnie dlatego skontaktowałem się z Markiem" - wspominał w programie "The New Yorker Radio Hour".

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